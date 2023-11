Tennis : Entre succès et grosses déceptions, l’année particulière du tennis français

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté depuis plusieurs années en raison du retrait progressif de la scène internationale de la génération portée par Jo-Wilfried Tsonga notamment, le tennis français est pleine phase de restructuration. La nouvelle génération a eu du mal à voir le jour et il faut maintenant compter sur Arthur Fils. Pourtant, la saison 2023 a donné lieu à de belles surprises que l’on n’attendait pas forcément. Malheureusement, cela ne s’est pas traduit par de grands résultats à domicile dans les rendez-vous les plus importants.

C’est dur à dire mais le tennis français a réalisé son pire bilan de l’histoire du Rolex Paris Masters depuis sa création en 1986. Avec deux joueurs classés dans le top 30, presque trois, on pouvait s’attendre à une toute autre trajectoire. Malgré de grandes difficultés à Roland-Garros et à Bercy, l’année n’est pas du tout à jeter, bien au contraire.

5 titres, première depuis 2019

La France est la nation qui rayonne le plus sur le circuit Challenger. Au niveau du circuit ATP, c’est tout simplement la meilleure année depuis 2019 en termes de titres puisque Richard Gasquet, Gaël Monfils, Adrian Mannarino (deux fois) et Arthur Fils ont remporté un titre. C’est bien le signe que tout ne va pas si mal que cela, même si en dehors d’Arthur Fils, c’est encore la vieille génération qui brille.

Crève-cœur à domicile

Malgré les belles histoires, les joueurs français n’ont pas forcément réussi à briller à Roland-Garros et au Rolex Paris Masters cette année. En effet, dans un tournoi comme dans l’autre, le tennis français a connu sa pire expérience de l'histoire. Comme ce sont les deux plus grands tournois en France, le projecteur est braqué sur cette performance. Forcément, on a bien du mal à se réjouir quand on voit que les Français ne sont pas capables de s'illustrer chez eux.

Retour au sommet en 2024 ?

En 2023, le tennis français a tout de même connu de belles histoires avec Gaël Monfils notamment, de retour dans le top 100. Pour le moment, Ugo Humbert et Adrian Mannarino seront têtes de série en Australie, comme ils l’étaient déjà à l’US Open, une première pour deux Français dans le même tournoi du Grand Chelem depuis début 2022. Surtout, c’est la montée en puissance d’Arthur Fils qui est attendue, lui qui a agi récemment pour faire en sorte d’accélérer sa progression.