Il annonce un miracle pour Nadal

Depuis son élimination à l'Open d'Australie en janvier dernier, Rafael Nadal n'a plus fait d'apparition sur un court de tennis. L'Espagnol aura connu une saison quasi-blanche et espère pouvoir revenir en forme, notamment pour Roland-Garros 2024, qui pourrait être son dernier tournoi. Mais son corps n'aurait pas dû lui permettre de devenir un champion de tennis...

Rafael Nadal court toujours après son retour sur les terrains. Absent depuis presque un an, il avait notamment dû déclarer forfait pour Roland Garros, son tournoi fétiche. À 37 ans, le Majorquin est au crépuscule de sa carrière, qui aurait pu ne jamais exister.

«Nadal est un compétiteur absolu»

Le journaliste Alejandro Ciriza a écrit un livre sur l'une des grandes légendes du tennis : Rafael Nadal. Il évoque la soif de victoires de l'homme aux 22 titres du Grand Chelem : « Bien sûr, Nadal est un compétiteur absolu. Je ne sais pas s'il a plus d'ambition ou pas que Djokovic, qui a dit vouloir tout gagner. Je ne pense pas que la vie de Nadal va trop changer en termes de bonheur d'avoir remporté 22, 27 ou 30 tournois majeurs, mais le connaissant et connaissant son côté compétitif, je suis sûr qu'il adorerait être celui qui gagne. le plus grand joueur de tennis majeur et le plus titré lauréat de tous les temps. J'ai été surpris par le ton, la façon dont il a abordé le sujet. »

« C'est un miracle qu'il ait pu être joueur de tennis»