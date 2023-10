Rolex Paris Masters : Avant Bercy, Djokovic lance une incroyable invitation à Nadal

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Rivaux historiques, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont livré certaines des batailles les plus sensationnelles de l'histoire du tennis, sans entretenir un lien très fort. Avant son entrée en lice à Bercy, le Serbe a été interrogé sur sa relation avec l'Espagnol. Et bien qu'il reconnaisse qu'ils ne sont pas amis, cela ne l'empêche pas d'espérer qu'après leur carrière, ils pourront se rapprocher.

Difficile de dissocier Novak Djokovic de Rafael Nadal tant les deux joueurs ont marqué l'histoire du tennis, notamment par leur rivalité. Il faut dire que le premier a remporté 24 titres du Grand Chelem, battant donc le record de son rival, resté bloqué à 22 majeurs pour le moment. Cependant, à l'inverse de sa relation avec Roger Federer, Rafael Nadal n'a jamais semblé très proche de Novak Djokovic. Interrogé à ce sujet, le numéro 1 mondial admet qu'ils ne sont pas amis, mais ajoute qu'il espère que cela évoluera après leur carrière.

«J'espère qu'après nos carrières, on pourra aller boire un verre sur la plage et parler de la vie avec moins de stress et d'attentes»

« On ne peut pas dire qu'on est amis mais nous avons du respect l'un pour l'autre. Personnellement, j'espère qu'après nos carrières, on pourra aller boire un verre sur la plage et parler de la vie avec moins de stress et d'attentes », assure Novak Djokovic sur le plateau de C à Vous sur France 5 , avant de s'enflammer pour Rafael Nadal.

«C'est un joueur très spécial pour moi»