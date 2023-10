Tennis : Zoom sur la course très animée pour le Masters

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dernier grand tournoi de la saison avant le Masters, le Rolex Paris Masters joue quasiment chaque année un grand rôle dans l'attribution des derniers tickets pour le tournoi des Maîtres. L'édition 2023 ne dérogera pas à la règle puisqu'on ne connait toujours pas la liste au complet. Officiellement, ils sont maintenant 5 à avoir validé leur billet depuis qu'Andrey Rublev a réussi cette performance la semaine dernière. Mais derrière lui, la bataille fait rage entre 8 prétendants.

Stéfanos Tsitsipas et Alexander Zverev devraient arriver à conserver leurs 6ème et 7ème place à la Race, synonyme de qualification pour le Masters. La huitième place est en revanche loin d'être acquise pour celui qui occupe actuellement ce rang, Holger Rune. Tenant du titre du Rolex Paris Masters, le Danois possède un petit matelas d'avance d'à peine 200 points sur Taylor Fritz et Hubert Hurkacz.

Pas le droit à l'erreur

Demi-finaliste à Bâle, Holger Rune a tout de même marqué de gros points dans la course au Masters. Et il en avait peut-être besoin quand on sait qu'il jouera contre Dominic Thiem pour son entrée en lice dans le tournoi à Paris. En difficulté depuis de longs mois sur le court, le Danois va devoir augmenter son niveau de jeu s'il veut être assuré de faire partie du tournoi des Maîtres. Mais son destin ne dépend pas que de lui...

Hurkacz principal outsider ?

Vainqueur du Masters 1000 de Shanghai le mois dernier, Hubert Hurkacz s'est parfaitement replacé dans la course au Masters. Le Polonais a d'ailleurs bien enchaîné puisqu'il était finaliste à Bâle la semaine dernière. S'il avait remporté la finale, c'est lui qui serait actuellement dans la position du huitième et dernier qualifié. Placé à seulement 215 points de Rune, il faudra tout de même passer quelques tours et espérer que le Danois ne fasse pas de même. Parmi les prétendants à cette dernière place, c'est lui qui semble être dans la meilleure dynamique. La tâche ne sera pas aisée face à Sebastian Korda d'entrée ce mardi.

Fritz pour déjouer les plans ?

Moins tranchant ces derniers mois, Taylor Fritz est actuellement 9ème à la Race après sa victoire face à Sebastian Baez en deux sets pour ses débuts au Rolex Paris Masters. L'Américain pourrait venir déjouer les plans de Holger Rune à la faveur d'un dernier gros parcours. Face à lui : potentiellement Arthur Fils qui devrait jouer les arbitres dans cette course. A Paris, Frances Tiafoe et Ben Shelton ont déjà disparu et leurs espoirs de qualifications également. Alex de Minaur et Tommy Paul ont tous deux sauvé au moins une balle de match avant de s'imposer.