Tennis : Le tirage au sort du Rolex Paris Masters dévoilé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dernier Masters 1000 de la saison, le Rolex Paris Masters comme ce samedi par les qualifications. Vendredi soir, l'organisation du tournoi a dévoilé le tableau de l'édition 2023 à l'occasion du tirage au sort réalisé en partie par Arthur Fils. Ce sera l'occasion d'observer entre autres le retour à la compétition de Novak Djokovic et de Carlos Alcaraz qui se battent toujours pour la place de numéro 1 mondial.

L'édition 2023 du Rolex Paris Masters s'annonce palpitante. Cette année encore, les enjeux seront nombreux entre les tout meilleurs joueurs mondiaux et ceux qui se disputent encore les dernières places qualificatives pour le Masters. En attendant les résultats de cette semaine à Bâle et à Vienne, la situation est encore floue. Retour en détails sur le parcours des principaux favoris.

Djokovic sans contestation ?

De retour pour la première fois depuis son titre à l'US Open, Novak Djokovic arrive à Paris en tant que numéro 1 mondial et grand favori de l'épreuve. Pour une potentielle 7ème couronne, le Serbe devra se débarrasser du match entre son compatriote Kecmanovic ou l'Argentin Etcheverry. Pour son deuxième match, il pourrait retrouver Ben Shelton qui semble avoir des envies de revanche. Ensuite, Taylor Fritz, Holger Rune, tenant du titre qui l'avait battu en finale l'an dernier, Andrey Rublev et surtout Jannik Sinner sont tous dans sa partie de tableau.

🔥 Le tableau du ROLEX PARIS MASTERS ; avec ces 1/8 potentiels :Djokovic - Shelton Ruud - HurkaczFritz - Rune Tiafoe - Medvedev Sinner - De Minaur Tsitsipás - ZverevPaul - Rublev Khachanov - Alcaraz pic.twitter.com/zjHvekdmW5 — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) October 27, 2023

Alcaraz de retour sur le chemin du succès ?

Un peu moins impressionnant depuis des mois, Carlos Alcaraz a même déclaré forfait pour le tournoi de Bâle cette semaine. L'Espagnol arrive donc un peu dans l'incertitude et il pourrait retrouver Cameron Norrie pour son entrée en lice si celui-ci élimine le Français Alexandre Müller. Ensuite, le numéro 2 mondial pourrait se frotter à Alexander Zverev ou Stéfanos Tsitsipas. Casper Ruud et Daniil Medvedev, son bourreau de l'US Open, l'attendent ensuite.

Une course au Masters très difficile à lire

Si Holger Rune semble avoir retrouvé des couleurs cette semaine en se qualifiant pour les demi-finales de Bâle, la course n'est pas terminée pour autant. La bonne nouvelle pour le Danois est que ses principaux adversaires ont tous perdu en dehors de Hubert Hurkacz qui le menace et qui pointe toujours à un peu plus de 300 points de lui. Rune aura tout de même fort à faire puisqu'il pourrait retrouver Arnaldi ou Wawrinka pour son premier match avant Taylor Fritz, un autre adversaire direct pour le Masters, ou Arthur Fils. Casper Ruud, lui, pourrait affronter Gaël Monfils pour son premier match.