Tennis : Ces Français qui ont brillé au Rolex Paris Masters

Dernier Masters 1000 du calendrier ATP, le Rolex Paris Masters démarre ce samedi par les qualifications. Cette année encore, la compétition promet un joli spectacle quand on sait que tous les meilleurs joueurs seront au rendez-vous pour le trophée, avec pour certains l'objectif de se qualifier pour le Masters. Dans le tableau, qui sera dévoilé ce vendredi, 8 Français pour le moment, dont Gaël Monfils, ancien double finaliste du tournoi.

Présent dans le calendrier depuis 1986, le tournoi de Paris-Bercy, appelé Rolex Paris Masters depuis 2017, est logiquement le Masters 1000 où la France a connu un plus large succès. En effet, un grand nombre de joueurs français ont réussi à briller à domicile et le public parisien est réputé pour laisser une énorme ambiance, ce qui laisse forcément beaucoup de souvenirs. Retour sur ces joueurs qui ont réussi à s'imposer à Paris.

Forget a donné la voie

Ancien directeur de Roland-Garros et du tournoi de Bercy, Guy Forget a connu une carrière flamboyante marquée par des victoires d'exception. Parmi elles, l'année 1991 où il a réussi à s'imposer devant son public à Paris en battant Pete Sampras en finale. Au sommet de sa forme à ce moment-là lorsqu'il atteignit la 4ème place mondiale, il offrait quelques semaines plus tard la première Coupe Davis à la France dans l'ère Open. En 1992, le Français réussit encore à atteindre la finale de ce tournoi parisien, battu cette fois par Boris Becker en 4 sets.

Grosjean, la belle occasion

Tête de série 6 du tournoi en 2001, Sébastian Grosjean sort de deux demi-finales en Grand Chelem, à l'Open d'Australie et à Roland-Garros. L'ancien 4ème mondial profite d'un parcours abordable où il parvient tout de même à éliminer Tommy Haas en demi-finales, juste derrière lui au classement, et il se sort d'un joli match en finale face au Russe Kafelnikov, 4ème mondial, pour remporter le plus grand titre de sa carrière.

Tsonga et Monfils animent les foules

Parmi les plus jeunes générations, ce sont Jo-Wilfried Tsonga et Gaël Monfils qui ont montré la voie. En effet, entre 2008 et 2011, au moins l'un des deux Français a atteint la finale du tournoi. Le finaliste de l'Open d'Australie 2008 gagne cette même année le tournoi à Bercy, éliminant Radek Stepanek, Novak Djokovic, Andy Roddick, James Blake et David Nalbandian en finale. Un parcours de rêve que Gaël Monfils a tenté d'imiter dès l'année suivante avant de s'incliner au tie-break du 3ème face à Novak Djokovic en finale. Un crève-cœur quand on sait qu'il n'a jamais réussi à battre le Serbe. En 2010, Monfils élimine Murray et Federer mais tombe sur un Soderling en feu, tout comme Tsonga bute sur la dernière marche en 2011 contre Federer. C'est à ce jour la dernière finale d'un Français à Paris.