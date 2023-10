Tennis : Le stade toujours en construction, vers un scandale au Masters féminin ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A quelques jours du début du dernier grand événement de la saison sur le circuit WTA, le Masters (29 octobre - 5 novembre), la situation semble très préoccupante. La ville de Cancun avait déjà été choisie un peu au dernier moment par l'organisation qui peine à retrouver un lieu pour le tournoi des Maîtres et il n'y avait pas d'infrastructures assez grandes pour programmer une compétition aussi grande. Pour le moment, le stade qui accueillera les matches n'est pas encore prêt.

Organisé à Shenzhen en 2019 avant la pandémie, le Masters féminin avait de belles heures devant lui. Mais comme la WTA a décidé de se séparer de son grand allié, la Chine, même après le Covid, il a fallu trouver un nouvel endroit pour accueillir le Masters. Ces dernières années, la première organisation mondiale sportive féminine n'a trouvé que des contrats d'un an avec Guadalajara en 2021, Fort Worth en 2022 et donc Cancun cette saison. Il est donc forcément difficile de retrouver ce lien si particulier avec la compétition réunissant les huit meilleures joueuses du monde.

Des infrastructures très légères

La ville de Cancun ayant été annoncée comme hôte des WTA Finals il y a moins de deux mois, il a fallu construire un stade à la hauteur de l'événement. Mais à deux jours du début de la compétition, on est encore loin des dernières finitions. Les joueuses auront donc seulement la possibilité de s'entraîner sur le court principal le samedi alors que le début des matches est prévu pour dimanche. Pour rappel, il n'y a pas que les huit meilleures mondiales en simple, les huit meilleures paires de la saison sont aussi présentes au Mexique.

Sabalenka dénonce

Numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux mercredi témoignant de son mécontentement. En effet, on peut lire que les joueuses sont un peu livrées à elles-mêmes : il n'y a que deux courts pour s'entraîner en attendant samedi et il n'y aurait qu'un seul cordeur sur place. Effectivement, cela fait très peu pour 8 joueuses de simple et 16 joueuses de double...

Un scandale à vite faire oublier

Touchée par les problèmes financiers depuis la pandémie, la WTA essaie tant bien que mal de se sortir de situations compliquées. Il y a quelques jours, Steve Simon se voulait positif en disant que l'instance tennistique n'était pas proche de la faillite et que des solutions allaient être trouvées. En attendant, les joueuses subissent un peu la situation...