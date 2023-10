Tennis : Le Real Madrid lâche sa réponse à Rafael Nadal ?

Thomas Bourseau

Rafael Nadal est un incontournable du sport espagnol. Légende du tennis aux 22 Grands Chelems, le tennisman est un fan invétéré du Real Madrid, club qu’il aimerait bien présider comme avoué en septembre dernier. Néanmoins, Florentino Pérez sera reconduit dans ses fonctions en 2025 sauf graves problèmes de santé.

Bien qu’il soit Majorquin de naissance, lui qui est venu au monde à Manacor, Rafael Nadal est depuis toujours un fervent supporter du Real Madrid. La légende du tennis mondial a d’ailleurs souvent été vu et lié au Real Madrid. Et dernièrement, alors qu’il est éloigné des courts de tennis depuis l’Open d’Australie en janvier dernier en raison de pépins physiques qui pourraient sonner le glas de sa carrière professionnelle à 37 ans, Nadal a fait part d’un rêve pour la suite : devenir président du Real Madrid.

Rafael Nadal dépose sa candidature pour la présidence du Real Madrid

À deux reprises, Rafael Nadal a pris la parole en septembre au sujet de la présidence du Real Madrid en tenant notamment le discours suivant sur le poste. « Je pense que j'aimerais bien, mais avant tout, il y a beaucoup de choses. Il va de soi que nous avons le meilleur président possible. Après, ce que je peux penser aujourd'hui, je ne sais pas si c'est ce que je penserai demain. (…) Je suis très réaliste avec moi-même, je suis conscient de mes limites et je sais si j'en serais capable. Le temps nous le dira. Florentino ne me l'a jamais demandé. Je ne pense pas non plus que je remplisse les conditions pour être président. Je suis un socio d'honneur, mais rien de plus ».

«Lorsque Florentino partira, le club sera orphelin, personne ne saura quoi faire»

Florentino Pérez est à la tête du Real Madrid depuis 2009, l’année qui sonna son retour, après avoir exercé une première fois les fonctions en question entre 2000 et 2006. En 2025, une élection aura lieu pour la présidence du Real Madrid. Une source qui entretient des relations étroites avec le Real Madrid a dressé un constat clair sur une éventuelle vie sans Florentino Pérez à la Casa Blanca pour The Athletic . « Lorsque Florentino partira, le club sera orphelin, personne ne saura quoi faire » . Ses proches l’affirment : « Personne n’est éternel ».

Florentino Pérez se représentera en 2025 et se réélu au Real Madrid