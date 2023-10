Tennis : C'est confirmé, Caroline Garcia sort vraiment de la tourmente

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté tout au long de la saison 2023, Caroline Garcia reste tout de même dans le top 20 du classement, ce qui lui permet de participer au Masters bis cette semaine à Zhuhai, cette compétition féminine réservée aux meilleures joueuses n'ayant pas réussi à se qualifier pour le vrai Masters. Plus en forme récemment, elle a confirmé en s'offrant une première victoire face à Madison Keys, une joueuse contre qui elle avait eu beaucoup de mal auparavant. Cette victoire face à la 11ème joueuse mondiale est tout simplement la meilleure de sa saison.

Demi-finaliste au WTA 1000 de Guadalajara au Mexique et quart-de-finaliste à Pékin quelques semaines plus tard, Caroline Garcia aurait pu terminer la saison traditionnelle sur un goût d'inachevé. Désormais 20ème, la Française a l'occasion de retrouver de la confiance et peut-être bâtir le début d'un renouveau pour un retour dans l'élite en 2024. Sa saison, loin d'être catastrophique, manque tout de même d'un titre sur le circuit. Pourquoi pas à Zhuhai cette semaine ?

Première victoire face au top 20

D'après le compte X (anciennement Twitter) Jeu, Set et Maths consacré aux statistiques sur le tennis, la victoire de Caroline Garcia sur Madison Keys est la première de la Française face à une joueuse du top 20 en 2023. C'est une statistique d'autant plus étonnante qu'elle était la seule membre du top 50 à ne pas avoir réussi pareille performance cette saison. C'est dire si cette victoire obtenue en deux sets était importante pour elle.

Confirmation dès Zhuhai ?

Invitée presque à la dernière minute à ce Masters bis, qu'elle n'avait pas prévu de disputer, Caroline Garcia va jouer vendredi sa place en demi-finales face à la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 19ème mondiale. Les deux joueuses ne se sont jamais affrontées auparavant mais ce match semble à la portée de la Lyonnaise en ce moment. Ce serait une formidable manière de répondre aux déceptions de cette année en s'offrant un titre au tout dernier instant, un an après son sacre au Masters.

Beaucoup jouer, la solution pour retrouver le niveau ?

Peu en réussite au cours de l'été où elle a fini par couler, Caroline Garcia ne s'est pas démoralisée pour autant. La numéro 1 française a choisi de jouer quasiment toutes les semaines pour garder le rythme et espérer retrouver de la confiance. En grande forme en ce moment, son calendrier est très chargé puisqu'elle a prévu de disputer la phase finale de la Billie Jean King Cup dans deux semaines pour conclure sa saison. Elle recommencera très vite sa saison : elle sera la leader de l'équipe de France pour la United Cup.