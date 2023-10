Tennis : Les wild-cards pour le Rolex Paris Masters dévoilées, les Bleus servis !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'approche du dernier Masters 1000 de la saison, on commence à connaître entièrement la liste des joueurs qui seront présents à Paris. Le tirage au sort du grand tableau ayant lieu vendredi, on connaît désormais le nom des joueurs invités, ceux qui ont eu la chance d'obtenir une wild-card. Cette année, les organisateurs ont décidé de favoriser la jeunesse française.

Sans contestation le deuxième plus grand rendez-vous français de la saison tennistique, le Rolex Paris Masters débute le week-end prochain (28 octobre-5 novembre). En attendant le tirage au sort de vendredi, il ne devrait pas y avoir de grosses surprises au niveau des absences même si Carlos Alcaraz a inquiété en déclarant forfait pour Bâle. Parmi les joueurs ayant obtenu une wild-card cette année, on ne retrouve que des Français, un choix fort mais assumé de la part de la FFT.

Les Bleus ont le sourire

Le Rolex Paris Masters fait partie de ces Masters 1000 qui garderont encore leur format actuel : un tableau de 56 joueurs sur une semaine. Les places sont donc extrêmement chères et cette année, il y avait seulement 4 Français assurés de participer au grand tableau avant l'attribution des wild-cards. Et surprise : les invitations sont toutes revenues à des joueurs tricolores. Ainsi, Luca Van Assche, Richard Gasquet, Alexandre Müller et Benjamin Bonzi rejoignent Gaël Monfils, Arthur Fils, Ugo Humbert et Adrian Mannarino. Hormis pour Gasquet, habitué de ce rendez-vous, les organisateurs ont choisi de laisser la chance logiquement à d'autres joueurs du top 100.

De la nouveauté en qualifs

Alors que les qualifications du tournoi seront pour la première fois diffusées et commentées en direct sur la plateforme Twitch , les wild-cards viennent récompenser également la jeunesse tricolore. Hugo Gaston, de retour dans le top 100 depuis cet été, a regagné sa chance, lui qui avait atteint les quarts de finale en 2021 au terme d'un parcours incroyable où il avait conquis le public. Derrière lui, Arthur Cazaux, Térence Atmane et Giovanni Mpetshi Perricard ont convaincu les organisateurs de les choisir. Le premier cité, de la génération 2002, a eu du mal avec les blessures mais est en forme en ce moment, tout comme Atmane qui a brillé en Chine dernièrement en remportant deux Challengers d'affilée. Mpetshi Perricard, 20 ans, vient de remporter son premier match sur le circuit ATP à Anvers.

Un immense événement

Pour le tennis français, le Rolex Paris Masters est un événement immanquable chaque année. La semaine prochaine, tous les meilleurs joueurs du monde seront là et cette année encore, le tournoi parisien sera certainement le juge de paix dans l'attribution des dernières places pour le Masters de Turin. Néanmoins, on pouvait peut-être s'attendre à une wild-card destinée à un joueur étranger, peut-être pour Stan Wawrinka notamment.