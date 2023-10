Tennis : Qui est Giovanni Mpetshi Perricard, ce Français qui sort du bois au bon moment ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que la saison tennistique touche lentement à sa fin, un joueur français vient d'enregistrer sa première victoire sur le circuit ATP à 20 ans. Giovanni Mpetshi Perricard, 226ème joueur mondial, a su profiter de l'occasion à Anvers pour se sortir des qualifications et se retrouver en quarts de finale de cet ATP 250, un peu à la surprise générale. Zoom sur ce jeune espoir du tennis tricolore.

Issu de la belle génération 2003 menée par Arthur Fils et Luca Van Assche, Giovanni Mpetshi Perricard n'en était pas à son coup d'essai sur le grand circuit. Déjà invité par les organisateurs de Roland-Garros en mai dernier, le jeune Français a pris de l'expérience ces derniers mois sur les Challengers et il aura peut-être la chance de s'exprimer au plus haut niveau en indoor en fin de saison.

La grande génération en devenir

Comme Arthur Fils et Luca Van Assche, Giovanni Mpetshi Perricard s'était invité en demi-finale du tournoi junior de Roland-Garros en 2021. Vainqueur en double avec le numéro 3 français, il avait échoué face à lui en simple dans un tournoi marqué par la présence de 4 représentants dans le dernier carré. Troisième cartouche, il vient de remporter ses deux premiers matches sur le circuit, face à Roberto Carballes Baena et David Goffin, ancien membre du top 10. Si le quatrième demi-finaliste de cette édition-là, Sean Cuenin, a un peu plus de mal à suivre la cadence, ils pourraient être 3 Français de la génération 2003 à peser sur le circuit.

Un géant à la Isner

Du haut de ses 2m03, Giovanni Mpetshi Perricard a un profil vraiment atypique. Le jeune Français de 20 ans fait tout simplement partie de ces joueurs qui tapent très fort au service et qui semblent souvent intouchables sur leur mise en jeu. Incapable de se procurer la moindre balle de break, David Goffin a souffert face à ce jeune espoir. « Quand il est bien rodé comme ça sur son service, c'est très compliqué. Il est de la trempe d'un Isner ou d'un Karlovic. J'essayais de choisir le bon côté, j'espérais une petite accalmie, quelques fautes, en vain… » regrettait le Belge, ancien 7ème mondial. Petite différence notable : le Français possède un revers à une main, une rareté qui mérite d'être soulignée.

Percée au sommet

Fan de Rafael Nadal, Giovanni Mpetshi Perricard a frappé fort cette semaine et peut pourquoi pas rêver d'une wild-card pour le prochain Masters 1000 de Paris-Bercy. Cette année, il avait également réussi à sortir des qualifications à s'Hertogenbosch sur gazon mais ces deux victoires qui le feront entrer dans le top 200 vont peut-être compter. Coaché par Emmanuel Planque, l'ancien entraîneur de Lucas Pouille notamment, il semble prêt à faire des dégâts sur le circuit principal. Le Lyonnais, dont le père a joué au football en National, peut en tout cas se réjouir avant d'affronter Bublik (36ème) ce vendredi : il ira à l'Open d'Australie et peut même rêver d'une invitation pour le grand tableau.