Tennis : Novak Djokovic a faim, il annonce ses objectifs pour la suite

Incontestablement le meilleur joueur de 2023 même s'il est encore contesté, Novak Djokovic éblouit le monde entier du haut de ses 36 ans. Impressionnant de réussite, le numéro 1 mondial a pourtant souvent déclaré ces derniers temps qu'il se sentait encore jeune et que sa carrière était loin d'être terminée. D'ailleurs, il s'est confié récemment sur les objectifs qu'il compte se fixer pour la fin de saison et sa fin de carrière.

Novak Djokovic n'a pas fini d'écrire les plus belles pages de l'histoire du tennis. Le Serbe va bientôt revenir à la compétition pour tenter de garder sa place de numéro 1 mondial. Menacé par Carlos Alcaraz, le Djoker a fait quelques sorties médiatiques à l'approche de son retour sur le circuit et il a évoqué certains objectifs qu'il compte se fixer dans les prochains mois voire les prochaines années.

La Coupe Davis, grand objectif

On avait déjà deviné que Novak Djokovic avait envie de jouer un rôle dans l'édition 2023 de la Coupe Davis lorsqu'il a décidé de défendre les couleurs de la Serbie en septembre dernier, quelques jours seulement après son titre à l'US Open. Récemment, il a confié qu'il avait très envie de bien figurer. « Je dois bien me préparer car je vais avoir trois tournois en quatre semaines. Ce sera assez intense, avec beaucoup de matchs difficiles, fatigants et stimulants. Même si j’ai les plus grandes attentes pour les trois tournois, le plus grand désir de la fin de la saison est de remporter la Coupe Davis. J’espère que je serai là à mon meilleur niveau, comme les autres gars de l’équipe nationale » affirme-t-il.

Nouvel objectif de carrière

Très à l'aise sur toutes les surfaces, Novak Djokovic a également évoqué son envie de participer au moins une fois à la tournée sud-américaine sur terre battue. En effet, dans son calendrier habituel, le Serbe n'a jamais pris la décision de consacrer son mois de février à cette surface dans cette partie du monde. « J’en parlais justement à mon agent et j’espère que nous pourrons jouer la tournée sud‐américaine. C’est un souhait, bien sûr, et même si les Grands Chelems sont ma priorité, j’aimerais me donner l’opportunité de jouer ces tournois. Peut‐être pas tout de suite mais dans quelques années. J’ai le temps, je suis jeune » a-t-il ajouté dans son interview accordée au média serbe Sportal .

Bien reposé pour tout casser ?

Si on ne sait pas encore s'il jouera cette tournée si difficile pour les organismes au lendemain de l'Open d'Australie, Novak Djokovic va d'abord revenir sur le circuit au Rolex Paris Masters à la fin du mois. Pour rappel, le Serbe a fait le choix de se reposer après l'US Open pour passer du temps en famille et n'a pas joué lors de la tournée asiatique. Grâce à ce petit élan de fraicheur, il pourrait faire de gros dégâts dans les prochaines semaines, lui qui était finaliste à Paris et vainqueur du Masters en 2022.