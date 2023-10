Tennis : Ce crack s'inspire de Djokovic et accueille une légende dans son entourage

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeune pépite du tennis mondial et joueur destiné à gagner des grands titres dans les prochaines années, Holger Rune reste un peu un mystère. Malgré sa précocité, il prend parfois des décisions étonnantes qui pourraient freiner sa progression. Blessé au dos, il serait gêné depuis plusieurs mois maintenant et ne semble pas vouloir prendre de vrai repos pour se soigner. Pas aidé par des guerres d'égo dans son entourage, c'est même avec une nouvelle tête qu'il s'est entraîné la semaine dernière, un certain Boris Becker.

Ancien numéro 1 mondial et vainqueur de 6 tournois du Grand Chelem, Boris Becker est bien évidemment un grand nom du tennis. L'Allemand, un des premiers à avoir apporté la puissance comme élément principal dans le jeu, a connu une carrière formidable dans les années 1980 et 1990. "Boum-Boum", comme il est surnommé, a même connu une sacrée expérience en tant que coach puisqu'il a accompagné Novak Djokovic pendant près de 3 ans. Il pourrait être de retour avec Holger Rune si l'on en croit les dernières rumeurs.

Personnage sulfureux

Ces derniers jours, plusieurs photos ont été publiées sur le compte Instagram de Holger Rune, numéro 6 mondial. On peut y voir le Danois s'entraîner à Monaco aux côtés de Boris Becker notamment. L'Allemand, connu pour ses dérives, a effectué un séjour en prison en Grande-Bretagne l'année dernière mais a toujours exprimé son souhait de rester proche du monde du tennis. Le voici peut-être embarqué dans une nouvelle aventure...

Tennis : Incroyable, il dévoile le tournant de la carrière de Djokovic https://t.co/F7ILGIBks9 pic.twitter.com/KltLpuGS9y — le10sport (@le10sport) October 13, 2023

Nouvelle association en vue ?

Perturbé l'été dernier par des problèmes dans son entourage entre Lars Christensen, son coach, et Patrick Mouratoglou, Holger Rune suit finalement les conseils du premier cité. Le Français laisse donc peut-être la place à Boris Becker pour la suite de la carrière du jeune Danois dans un style bien différent. En effet, si l'ancien coach de Serena Williams a une grande expérience dans le tennis, il n'a jamais été joueur professionnel au contraire de l'Allemand. Holger Rune pourrait donc profiter d'une expérience différente et d'un autre regard.

Rune en perdition ?

Un peu perdu sur le court en ce moment, Holger Rune pointe actuellement à la 8ème place à la Race, synonyme de dernier ticket qualificatif pour le Masters. Mais au vu de sa dynamique, le Danois aura bien du mal à contenir les assauts de tous ceux qui le suivent au classement. D'ailleurs, il sera confronté bientôt à un grand rendez-vous : la défense de son titre au Rolex Paris Masters, là où il avait ébloui en 2022 en s'offrant Novak Djokovic en finale.