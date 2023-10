Tennis : Rune sur les rotules, il attend un coup de pouce

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Membre du top 5 mondial à seulement 20 ans, Holger Rune connaît une période très compliquée ces derniers temps. Le Danois, vainqueur du Masters 1000 de Paris-Bercy en 2022, occupe actuellement la dernière place qualificative pour le Masters. Mais au vu de la dynamique actuelle, il pourrait vite perdre ce statut. La raison principale : une douleur au dos persistante qui l'empêche d'évoluer au meilleur niveau.

Jeune pépite destinée à devenir l'un des cracks de la discipline, Holger Rune semble avoir un parcours semé d'embûches. Touché par les bagarres d'égo entre Patrick Mouratoglou et son "vrai" coach Lars Christensen durant l'été, le Danois s'est peut-être perdu entre deux discours. Ces derniers temps, c'est une blessure au dos qui l'empêche d'avancer.

En danger physique

Gêné au dos depuis de longs mois déjà, Holger Rune a forcé un moment avant de se faire mal. Incapable de servir correctement par moments, il n'a par exemple pas du tout existé à Shanghai où il a été éliminé en à peine plus d'une heure pour son entrée en lice, inscrivant seulement deux jeux. C'est sa mère Aneke qui donnait des nouvelles de sa santé il y a quelques semaines, témoignant d'une légère inquiétude qu'il fallait visiblement prendre en compte. D'après ses derniers efforts, le Danois ne semble pas libéré de ses problèmes.

Tennis : Nadal à l'entraînement, un grand espoir permis https://t.co/IHGsg1L7D8 pic.twitter.com/wYOcWL7tYf — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

Une qualification sur un fil

Quart de finaliste à Wimbledon et finaliste à Monte-Carlo et Rome cette année, Holger Rune fait indéniablement partie des meilleurs joueurs de la saison. Mais le Danois est sous la menace de plusieurs joueurs pour une place au Masters puisqu'il est actuellement 8ème à la Race. En effet, derrière lui, Taylor Fritz et Casper Ruud se sont un peu rapprochés dernièrement mais sont également tombés assez vite à Shanghai, heureusement pour le Danois. En bref, il y aura de la tension jusqu'au bout pour savoir qui gagnera le dernier ticket.

Rune se voile la face ?