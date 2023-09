Tennis : Rune à la limite du craquage physique, il veut y croire !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand espoir du tennis, Holger Rune vient de réaliser deux belles saisons. Le Danois de 20 ans a pourtant montré des difficultés ces derniers temps puisqu'il n'a plus gagné un match depuis son quart de finale à Wimbledon. Gêné par son dos et perturbé en interne par la petite guéguerre entre son coach et Patrick Mouratoglou, il est prêt pour le combat d'après sa conférence de presse tenue avant son entrée en lice à Pékin, un tournoi extrêmement relevé.

Numéro 4 mondial depuis cet été, Holger Rune n'a pas vraiment pu profiter de ce classement ces derniers temps. Le Danois traîne une blessure au dos depuis la terre battue et il a fait beaucoup d'efforts jusqu'à Wimbledon, ce qui ne l'a pas forcément aidé. Son dos le fait souffrir surtout au service mais il doit se remettre vite s'il ne veut pas passer à côté de sa fin de saison. Pour rappel, il sera le tenant du titre à Bercy où il avait fait sensation l'an dernier et il est encore loin d'être assuré de participer au Masters.

Retour en force ?

Sur le papier, on ne peut pas vraiment dire que Holger Rune ait été particulièrement gâté par le tirage au sort. Le tournoi de Pékin étant très relevé, il affrontera Félix Auger-Aliassime vendredi, 15ème mondial. Le Canadien est en plein doute depuis plusieurs mois mais sort d'une belle Laver Cup. Du côté du Danois, les feux semblent être au vert si l'on en croit ses paroles. « J’ai lutté contre une blessure au dos pendant un certain temps. Je l’ai fait soigner. J’ai joué de nombreux tournois en souffrant beaucoup du dos, mais j’ai fini par me dire : ‘Bon, je dois m’arrêter pour soigner ma blessure et ne plus jouer de tournois tant que je ne serai pas à 100 %’. C’est aussi pour cela que je suis ici. Je suis prêt et enthousiaste pour la suite » confie-t-il.

Une pause pas suffisante ?

Quand sa blessure au dos s'est déclarée, pendant le tournoi de Rome si l'on en croit les propos de sa mère, Holger Rune a d'abord choisi de jouer quand même en souffrant. Mais le Danois a sûrement fait trop d'efforts et il a fini par exploser pendant l'été, subissant quatre défaites en autant de matches. Il a donc choisi de reprendre la compétition un peu plus tard que prévu, alors qu'il était censé aller jouer la Laver Cup la semaine dernière. Espérons pour lui qu'il a eu le temps de se remettre.

Une fin de saison à ne pas rater

En atteignant deux fois les quarts de finale en Grand Chelem cette saison et deux finales en Masters 1000, il serait bien dommage de voir Holger Rune absent du Masters de Turin. Le jeune Danois figure actuellement à la huitième place à la Race et il doit éviter de perdre les pédales. Récemment dépassé par Alexander Zverev, il est seulement quelques points devant Taylor Fritz et derrière l'écart est plus grand.