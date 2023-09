«Carlos Alcaraz ? J'ai un faible particulier pour Holger Rune…»

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Personnage incontournable du tennis français et international, Patrick Mouratoglou livre son regard sur l’actualité : le roi Djokovic, l’arrivée de la nouvelle génération, son coup de cœur secret et la Française Caroline Garcia. Après avoir visité son académie de tennis sur le site de Costa Navarino, en Grèce, Le 10 Sport sert la première balle. Interview.

Au cœur du petit paradis qu’est Costa Navarino, on trouve des installations de rêve pour apprendre, pratiquer ou s’entrainer au tennis. Pourquoi avoir choisi la Grèce comme lieu d’implantation de ce nouveau centre ?

D'abord, parce que j'ai du sang grec qui coule dans mes veines, du côté de mon père. Ensuite, parce que le site de Costa Navarino, situé dans le sud-ouest du Péloponnèse, est à couper le souffle, tant en termes de localisation que de service. En le visitant, j'ai tout de suite su qu'il offrirait un écrin idéal à mon centre. Ils ont créé pour nous une infrastructure tennistique magnifique qui nous permet de proposer à tous les clients de l'hôtel une expérience tennis de grande qualité.



Comment avez-vous pensé et conçu ce nouveau Mouratoglou Tennis Center ?

Les Mouratoglou Tennis Centers s'adressent à des invités qui aiment séjourner dans des hôtels et destinations de luxe comme Costa Navarino et qui souhaitant vivre une expérience unique autour du tennis. Des touristes de tous niveaux peuvent y développer leurs compétences physiques, techniques et tactiques grâce à un choix de leçons privées, collectives, ou encore des stages de tennis. Le tennis n'est pas nécessairement au cœur de leurs vacances, contrairement aux stagiaires de la Mouratoglou Academy qui choisissent la Côte d'Azur principalement pour cela. Cependant, cela leur offre l'opportunité d'agrémenter leurs vacances de rêve d'une expérience tennistique. Je suis convaincu que de nombreux passionnés de tennis souhaitent progresser, quel que soit leur âge ou leur niveau. C'est ce que nous leur proposons.



Les cours proposés dans ce centre sont donnés par d’anciens joueurs professionnels ou d’anciens espoirs du tennis. Pourquoi ce choix ?

Ce sont avant tout des coachs que j'ai formés à ma méthodologie de coaching. L'objectif est de s'adapter à chaque joueur pour l'aider à progresser rapidement, en se concentrant sur ses points forts et en le mettant dans les meilleures conditions pour qu'il atteigne ses objectifs. Chaque session est conçue sur mesure, avec l'ambition d'offrir la même qualité de coaching que celle dispensée à la Mouratoglou Academy située sur la Côte d'Azur. Effectivement, certains des enseignants sont d'anciens joueurs ou d'anciens espoirs, et la majorité sont des anciens de l'Académie. Ils maîtrisent donc parfaitement ma méthodologie pour en avoir bénéficié par le passé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Costa Navarino (@costanavarino)

« Novak Djokovic est toujours sur le toit du monde »

Après la retraite de Federer et celle progressive de Nadal qui s’efface de plus en plus face aux blessures, un nouvel ordre commence à s’écrire dans le circuit masculin. Est-ce que s’achève la plus belle ère du tennis mondial, selon vous ? Ou les talents qui émergent peuvent prendre le relai et écrire d’aussi belles pages que le trio Roger, Rafa, Nolé ?

Nous avons incontestablement vécu une ère exceptionnelle avec ces trois champions uniques mais celle qui se prépare me réjouit. Novak est toujours sur le toit du monde, mais il est challengé par une jeunesse pleine de fougue et de talent avec en pole position Carlos Alcaraz. Et de nombreux autres cherchent à se frayer un chemin comme Jannik Sinner, Holger Rune, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev et plus récemment Ben Shelton. Ils ont des personnalités plus clivantes pour certains ce qui apporte un vent de fraicheur.



Face aux « petits nouveaux » que sont Alcaraz, Ruud, Rune, Auger- Aliassime..., vers qui votre cœur balance le plus ? Et pourquoi ?

J'ai naturellement un faible particulier pour Holger Rune, qui est à mon Académie depuis sa tendre enfance et que j'ai coaché ces 8 derniers mois. Je trouve Carlos Alcaraz impressionnant à bien des égards et d'une précocité exceptionnelle. Je suis convaincu que Félix Auger-Aliassime a encore beaucoup à montrer, et je suis séduit par la fraîcheur de Ben Shelton.



Pensez-vous que Caroline Garcia a l’étoffe pour devenir n°1 mondiale, de façon pérenne, dans les années à venir ?

Pour le moment, Caroline a toujours joué des parties de saison. Elle a des hauts et des bas, et cela l’empêche de prétendre à une place de n°1 mondiale. Elle possède incontestablement d’immenses qualités, mais elle doit trouver de la stabilité dans son équipe et clarifier dans son projet pour réaliser des résultats plus réguliers.