Tennis : Djokovic sur le toit du monde, il va se reposer

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sacré dimanche lors de la finale de l'US Open, Novak Djokovic a ajouté un 24ème titre à son palmarès en Grand Chelem et il a retrouvé sa place de numéro un mondial. Le Serbe, impressionnant de facilité à 36 ans, a encore réalisé le Petit Chelem cette année et il a pris une décision logique pour la fin de la saison. De retour sur le trône avec plus de 3000 points d'avance sur Carlos Alcaraz, il a largement allégé son calendrier.

Vainqueur de trois des quatre tournois du Grand Chelem cette année, Novak Djokovic paraît plus fort que jamais. Le Serbe a largement rempli ses objectifs de la saison et il va pouvoir terminer la saison tranquillement. D'ailleurs, dans la foulée de son succès, il a annoncé qu'il zappera la tournée asiatique après la Coupe Davis et il devrait revenir en toute fin de saison avant de terminer par le Masters.

Présent en Coupe Davis

Dans la foulée de son titre à l'US Open, Novak Djokovic a décidé d'honorer sa présence en Coupe Davis cette semaine avec l'Espagne. En effet, le Serbe sera bien présent même s'il n'était pas là lors du premier match de son pays mardi. La Serbie étant placée dans le groupe de l'Espagne, un duel Alcaraz-Djokovic pointait le bout de son nez il y a encore quelques jours, juste avant le forfait de l'Espagnol. Il faut peut-être voir ici un passage obligé par cette compétition si décriée pour être éligible pour les prochains Jeux olympiques.

Tennis : Incroyable, le clan Djokovic lâche une bombe sur sa retraite https://t.co/mFSOSkjcQn pic.twitter.com/Mt7MaiGx3Q — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

Grosse pause asiatique

Cette année, le calendrier promet le vrai retour de la tournée asiatique. En effet, le circuit ATP retournera en Chine avec notamment en point d'orgue le Masters 1000 de Shanghai début octobre. Passé au format complet sur deux semaines comme Madrid et Rome cette année, le tournoi se disputera donc pour la première fois depuis 2019, lorsque Daniil Medvedev avait remporté le titre. Mais attention : pas de tournée asiatique cette année pour Novak Djokovic, qui devrait revenir fin octobre pour Paris-Bercy.

Occasion en or pour Alcaraz

Dans la lutte pour la place de numéro un mondial, très active depuis le début de la saison, Novak Djokovic laisse donc une opportunité à Carlos Alcaraz de le dépasser. En effet, le Serbe aura plus de 3000 points à défendre d'ici la fin de l'année alors que l'Espagnol avait connu quelques difficultés en terminant blessé et absent du Masters. A priori, ce dernier devrait bien se rendre en Chine dans les prochaines semaines...