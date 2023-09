Tennis : Incroyable, le clan Djokovic lâche une bombe sur sa retraite

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand vainqueur de l'US Open 2023, Novak Djokovic a donné une leçon au monde entier. Le Serbe de 36 ans ne faiblit pas avec le temps, au contraire, et il a disputé toutes les finales de Grand Chelem cette année. Après Wimbledon cet été, des rumeurs concernant sa retraite ont émané du côté de ses parents, souvent friands des déclarations chocs. La vérité serait tout autre si l'on en croit les dernières sorties du clan Djokovic.

En remportant presque sans trembler l'US Open, Novak Djokovic a encore prouvé au monde entier qu'il était capable de rivaliser pendant un moment au sommet. Le numéro un mondial a envoyé un message à tous les jeunes joueurs qui ont pour objectif de dominer le circuit dans les années à venir. Le Serbe n'est pas encore parti, loin de là, et pire encore : il pourrait aller beaucoup plus loin...

Les Jeux olympiques... 2028 ?

Le père du champion laissait entendre que son fils pourrait arrêter sa carrière en 2024 à 37 ans il y a quelques semaines. Mais après la victoire de Novak Djokovic à l'US Open, son coach, Goran Ivanisevic, a émis une nouvelle hypothèse : aller jusqu'au Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. « Il a prévu de jouer les Jeux Olympiques à Los Angeles. 2028, c’est ça ? Voilà ce qu’il se passe dans sa tête. Il profite, il adore les défis. Vous parlez du n°25, ok. Mais s’il le gagne, alors il va se dire ‘pourquoi pas le n°26 maintenant ?’ Il y a toujours un truc en plus. Il gère très bien son corps, il gère tout très bien » déclare le Croate, vainqueur de Wimbledon en 2001.

Un record poussé encore et encore

En remportant Roland-Garros cette année, Novak Djokovic s'est emparé seul du record du nombre de titres en Grand Chelem. Le Serbe a déjà franchi une étape de plus et quand on voit le niveau auquel il est capable d'évoluer, il pourrait bien aller au-delà de 24. Mais comme d'habitude, il ne veut pas trop en dire... « Je ne me donne aucun chiffre en ce qui concerne le nombre de titres du Grand Chelem que je veux gagner d’ici la fin de ma carrière. Je n’ai vraiment pas de nombre en tête. Et puis un jour, oui, je devrais bien partir… dans 23 ou 24 ans. A ce moment-là, oui, il y aura sans doute des nouveaux jeunes joueurs mais en attendant j’ai l’impression que vous allez continuer de me voir un peu » finit-il par ironiser.

La médaille d'or, la carotte ?

Novak Djokovic a gagné tout ce qui était possible de gagner dans le monde du tennis en dehors de la médaille d'or aux Jeux olympiques. S'il devait s'imposer l'année prochaine à Paris sur les terres de Roland-Garros, il serait alors difficile de le voir continuer sa carrière jusqu'en 2028. Il aurait alors 41 ans. Pour rappel, le plus vieux vainqueur en Grand Chelem de l'ère Open, Ken Rosewall, avait 37 ans lors de son dernier titre.