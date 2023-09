US Open : Novak Djokovic roi de New York, la quinzaine parfaite

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche soir, l'US Open se concluait par une grande finale entre Novak Djokovic et Daniil Medvedev. Deux ans après le rendez-vous raté avec l'Histoire pour le Serbe face au même adversaire, l'objectif était de prendre sa revanche. Et de quelle manière ! Le Russe a proposé une grande résistance mais cela n'a pas suffi face au génie tennistique de celui qui est de retour à la place de numéro 1 cette semaine. A quelques coups de raquette près, Djokovic aurait pu réaliser le Grand Chelem calendaire cette année...

Non, Novak Djokovic n'est définitivement pas près de céder sa place aux jeunes générations. A 36 ans, il réalise ce que personne d'autre n'a réussi à faire à cet âge-là et défie les lois du corps humain. Imprenable lorsqu'il s'agit de tactique et parfait mentalement pour mettre la tête sous l'eau à ses adversaires, le Serbe a remporté son 4ème US Open et surtout son 24ème titre en Grand Chelem. Une saison 2023 exceptionnelle qui n'est pas encore terminée...

Une maîtrise hors normes

Bien dans ses bottes, Novak Djokovic a parfaitement démarré sa finale au contraire de Daniil Medvedev. Mais ensuite, les choses se sont équilibrées et le Russe semblait même prendre un peu le dessus physiquement sur le Serbe dans le deuxième set. Il a même eu l'occasion de conclure le set mais a raté sa chance après une opportunité gâchée. Au bout d'un combat de près de deux heures, Djokovic s'envolait en remportant le tie-break, scellant quasiment l'issue de cette finale. Parfait en défense, le mur Medvedev a fini par s'écrouler face à un Serbe très entreprenant et bluffant tactiquement, surtout en proposant du service-volée.

Une émotion intacte

Novak Djokovic possédait déjà le record du nombre de titres en Grand Chelem. Mais avec ce 24ème succès, il prend une avance confortable sur Rafael Nadal et cette victoire signifiait énormément pour lui si l'on en croyait l'émotion qui l'a envahi au moment de sa célébration. Le Serbe a fondu en larmes avec sa fille dans les bras, conscient du nouvel exploit qu'il venait de réaliser. Le plus fort, c'est sans contestation possible lui.

Une année 2023 quasi-parfaite

En remportant trois des quatre Grands Chelems de la saison pour la quatrième fois de sa carrière, Novak Djokovic confirme à la jeune génération qu'il est le meilleur, tout simplement. Le Serbe n'a perdu qu'en finale de Wimbledon face à un excellent Carlos Alcaraz dans un match qu'il aurait également pu remporter. De retour sur le trône du circuit ATP, le Djoker sera très difficile à aller chercher en fin de saison s'il continue à évoluer sur ces bases-là.