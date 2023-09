US Open : Alcaraz, Djokovic, Medvedev... le dernier carré de rêve

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce vendredi à l'US Open, c'est jour des demi-finales dans le tableau masculin. Comme à Wimbledon, les trois meilleurs joueurs du monde ont répondu présent et seront présents. La différence avec Londres est la présence d'une jeune pépite américaine prête à tout pour le plus grand exploit du tennis masculin américain depuis 20 ans. Dans cette édition 2023 un peu terne concernant les affrontements, la fin de tournoi pourrait être légendaire...

On pouvait difficilement rêver de meilleures affiches pour les demi-finales de l'édition 2023 de l'US Open. Comme d'habitude, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic et Daniil Medvedev ont répondu présent et se disputeront un nouveau titre en Grand Chelem. L'invité surprise de ces demi-finales, Ben Shelton, tentera de faire rêver toute une nation face au plus grand champion de tous les temps.

Shelton, le rêve américain

En 2003, Andy Roddick remportait l'US Open et pouvait prétendre à devenir une légende du tennis. Vingt ans plus tard, c'est le dernier titre pour un Américain en Grand Chelem, une nation qui peine à retrouver sa domination d'il y a plusieurs décennies. Après Frances Tiafoe l'an dernier, c'est Ben Shelton qui est présent pour les demi-finales pour son 5ème grand tableau seulement. A 20 ans, le champion universitaire 2022 se sublime devant son public et attire la foule avec ses parpaings au service et son côté showman. Mais en face de lui, le plus grand défi : Novak Djokovic. Que faut-il attendre de lui ? Qu'il propose à son public un joli spectacle.

Avantage Alcaraz

Dans la deuxième demi-finale, un nouveau choc entre Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev, deux mois après leur duel londonien au même stade de la compétition. Mais l'Espagnol semble avoir parfaitement maîtrisé cette opposition puisque le Russe a beaucoup souffert à Wimbledon mais aussi à Indian Wells plus tôt cette année. Medvedev n'est pas parvenu à faire déjouer le jeune Espagnol et il pourrait vite se retrouver en difficulté, lui qui a déjà beaucoup puisé physiquement à cause des conditions ces derniers jours, pour se défaire de son grand ami Andrey Rublev en quarts notamment.

Une finale inévitable