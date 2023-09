Tennis : Ben Shelton, la future grande star derrière Alcaraz ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Invité presque surprise des quarts de finale de l'US Open qui débutent ce mardi, Ben Shelton confirme son statut de jeune pépite américaine en pleine progression. Le jeune Américain de 20 ans, sorti du circuit NCAA en 2022, a déjà réussi des coups d'éclat et il est déjà devenu le chouchou du public, qui prend un plaisir fou à le regarder jouer à domicile. D'ailleurs, pour beaucoup, il a le potentiel pour devenir l'un des tout meilleurs joueurs du circuit dans les années à venir, aux côtés de Carlos Alcaraz notamment.

Numéro 47 mondial au moment de démarrer cet US Open, Ben Shelton a su saisir sa chance pour devenir le seul joueur non tête de série à être présent lors des quarts de finale de l'édition 2023. Mais on ne peut pas vraiment parler de surprise pour lui puisqu'on a déjà vu de quoi il était capable plus tôt cette année, lorsqu'il apparaissait déjà en quarts de finale de l'Open d'Australie pour son premier tournoi en dehors des Etats-Unis. Et s'il poursuivait un peu plus le plaisir ?

Le showman américain

Habitué aux belles ambiances puisqu'il a fait ses gallons sur le circuit universitaire, Ben Shelton fait du bruit partout où il passe quand il gagne. La saison 2023 a été tout de même un peu décevante puisqu'en dehors de ces deux parcours en Grand Chelem, il a eu beaucoup de mal à aligner les victoires. Mais il y a quelque chose qu'il sait faire : le show, tout comme son adversaire du jour, Frances Tiafoe. D'ailleurs, le public new-yorkais ne s'est pas trompé, il est déjà devenu l'un des préférés. Capable de sortir des coups incroyables et de servir des pralines, il impressionne depuis le début du tournoi.

Tout pour plaire

Ben Shelton sera déjà au pire 27ème après l'US Open. Après deux quarts de finale en Grand Chelem cette année, c'est une juste récompense pour celui qui attire déjà les foules. Pour beaucoup, il est déjà considéré comme un futur très grand de son sport, une fois qu'il sera arrivé à maturité. Pour rappel, il est sorti du circuit universitaire il y a à peine plus d'un an et dispute seulement son cinquième Majeur. « J’ai appris que je n’étais pas seulement un joueur de tennis. Je ne fais pas que le spectacle sur le court. J’ai un impact sur les autres et j’espère qu’il y a beaucoup de jeunes qui développeront une passion pour le tennis en me regardant » a confié le principal intéressé il y a peu.

Choisi par Federer