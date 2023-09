US Open : Après la déroute, la valse des entraîneurs

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que la deuxième semaine de l'US Open vient de débuter, la partie basse du tableau côté masculin a été décimé. Plusieurs joueurs du top 10 ont disparu avant le troisième tour, de quoi confirmer la mauvaise spirale de l'été. D'ailleurs, certains subissent peut-être leurs mauvais choix et ont décidé de changer leur entourage dès la fin de ce tournoi.

L'US Open a remué les méninges de quelques joueurs, parmi lesquels on retrouve certains membres du top 10. Comme d'habitude, le Grand Chelem américain a donné lieu à de nombreuses surprises et le bas du tableau a été décimé par les défaites de Casper Ruud, Holger Rune et Stéfanos Tsitsipas notamment.

Rune dans la tourmente

Numéro 4 mondial au moment de débuter cet US Open, Holger Rune n'a pas pu profiter de ce statut pour aller très loin. Le Danois de 20 ans a perdu d'entrée face à l'Espagnol Carballes Baena, lui qui n'arrivait pas dans de bonnes conditions après son début de tournée américaine raté. En interne, il a tout de même un problème : il se perd parfois entre Lars Christensen, son coach, et Patrick Mouratoglou, qui le conseille également. C'est la mère du jeune champion, qui est aussi son agent, qui a annoncé la nouvelle : « Il y a eu des conflits d’ego entre les entraîneurs. Le fait est que c’est mon fils qui en paie le prix à chaque fois, et ce n’est pas juste. »

Tsitsipas, retour du père

Cet été, Stéfanos Tsitsipas a retrouvé le chemin de la victoire en s'appuyant sur les conseils de Mark Philippoussis et en écartant son père très présent. Le Grec a remporté son premier tournoi en 2023 à Los Cabos mais n'a pas vraiment retrouvé des couleurs dans les deux Masters 1000 de l'été. A l'US Open, il a été surpris par le Suisse Stricker dans une nouvelle contreperformance. Mais cette défaite lui a ouvert les yeux : il a rappelé son papa.

Un niveau en baisse ?

L'été 2023 a été rythme par la lutte pour savoir quel joueur prendra le 4ème fauteuil mondial. Finalement, tous les prétendants ont failli à Cincinnati et c'est finalement Holger Rune qui a récupéré cette place. Mais force est de constater que le niveau du top 10 est un peu décevant en ce moment, la faute peut-être à une saison qui fatigue les organismes. Une chose est sûre, si cette constante continue, de nombreux changements pourraient opérer...