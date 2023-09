US Open : Son point faible est révélé, Djokovic peut en profiter

Jean de Teyssière

Samedi, Carlos Alcaraz s'est qualifié pour la deuxième semaine de l'US Open. En huitièmes de finale, il affrontera l'Italien Matteo Arnaldi ce lundi. L'Espagnol a d'ailleurs lâché son premier set de ce tournoi, face à Daniel Evans lors du tour précédent. Le Britannique a d'ailleurs révélé le point faible d'Alcaraz, ce qui pourrait bien servir à son grand rival, Novak Djokovic.

Carlos Alcaraz a empêché Novak Djokovic de réaliser le Grand Chelem, en s'imposant face à lui en finale de Wimbledon. Trois mois plus tard, à l'US Open, les deux hommes pourraient à nouveau s'expliquer en finale. Et le Serbe pourra profiter du point faible de Carlos Alcaraz...

Djokovic-Alcaraz, une rivalité saine

Novak Djokovic a eu plus de mal à accéder à la deuxième semaine, lui qui était mené 2 sets à 0 contre son compatriote serbe Laslo Djere (4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-3). Finalement victorieux, il a pu compter sur les bonnes ondes de Carlos Alcaraz, qui ne croyait pas en sa défaite comme il a pu l'expliquer récemment : « J'ai regardé les deux premiers sets, ensuite j'ai dû aller au lit. Mais vous savez, quand je suis allé me coucher, je pensais que Novak allait revenir, c'est certain. Il a dû revenir de deux sets zéro, je ne sais pas, six ou sept fois. C'est complètement dingue. Il (Djokovic) a montré une fois de plus pourquoi il est un des plus grands champions de l'histoire Avoir 36 ans, et continuer d'accomplir des trucs qu'il faisait à 20 ans, c'est incroyable. Il faut lui donner beaucoup de crédit pour ce qu'il a accompli, et c'est une chose que j'admire chez lui. »

« Il prend parfois les mauvaises décisions »