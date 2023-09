Tennis : Djokovic annonce la date de sa retraite ?

Alexis Brunet

Novak Djokovic n'en finit plus d'impressionner le monde du tennis. Le Serbe est âgé de 36 ans, mais il continue toujours à tenir tête à la nouvelle génération, et à gagner de nombreux trophées. Il y a bien un moment où le Djoker devra tout de même prendre sa retraite. D'après David Ferrer, cela pourrait intervenir dans un ou deux ans.

Actuellement, Novak Djokovic participe à l'US Open. Le Serbe est qualifié pour le troisième tour, où il affrontera son compatriote Laslo Djere. L'objectif du Djoker est bien sûr de remporter le Grand Chelem. Il en a les capacités, mais il pourrait bien retrouver en finale si tout se passe bien, son rival du moment, Carlos Alcaraz. L'Espagnol fait partie des favoris, et il est notamment le dernier vainqueur du majeur américain.

Alcaraz - Djokovic, la nouvelle rivalité ?

Depuis quelques mois, Carlos Alcaraz s'impose comme l'un des tout meilleurs joueurs de tennis au monde. L'Espagnol prouve que le talent n'a pas d'âge, puisqu'à 20 ans, il est déjà numéro un mondial à l'ATP. De plus, le Murcien est devenu au fil des affrontements un grand rival de Novak Djokovic. Dernièrement les deux hommes se sont affrontés en finale du Masters 1000 de Cincinnati, et c'est le Serbe qui s'était imposé. Quelques semaines auparavant, c'est Alcaraz qui avait remporté Wimbledon, en s'imposant en finale contre le Djoker.

Ferrer donne encore deux ou trois ans à Djokovic