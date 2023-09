US Open : Djokovic favorisé ? Il lâche une révélation

Baptiste Berkowicz

Fort de sa victoire au Masters 1000 de Cincinnati au terme d'une finale ébouriffante face à Carlos Alcaraz, Novak Djokovic s'est préparé de la meilleure manière possible pour l'US Open. David Ferrer, ancien numéro 3 mondial, ne s'est pas privé pour mettre en lumière la difficulté supérieure sur le parcours de son compatriote, Carlos Alcaraz, par rapport à celui du Serbe.

Après avoir connu une rivalité de tous les instants avec Roger Federer et Rafael Nadal, Novak Djokovic doit maintenant faire face à la nouvelle génération. Cette dernière incarnée par le prodige espagnol Carlos Alcaraz donne du fil à retordre à celui qui retrouvera sa place de numéro 1 mondial à l'issue de l'US Open.

«Le parcours d’Alcaraz est quand même un peu plus compliqué que celui de Djokovic»

Après les défaites surprises de Rune, Tsitsipas et Ruud, le tableau de Novak Djokovic s’est ouvert en lui donnant une voie quasi royale jusqu’à la finale. Dans le même temps, le parcours de Carlos Alcaraz est un peu plus difficile avec notamment la potentielle rencontre avec Jannik Sinner en quarts de finale. Alors qui du Serbe ou de l’Espagnol a le plus de chance d’atteindre la finale ? David Ferrer a donné son avis auprès de Tennis Majors : « Je dirais que le tableau s’ouvre bien, mais la partie de Djokovic s’est ouverte un peu plus, puisque certains favoris ont perdu. Mon avis est que le parcours d’Alcaraz est quand même un peu plus compliqué. »

Djokovic en quête d'un 24ème Grand Chelem

Déjà vainqueur à trois reprises de l'US Open, Novak Djokovic voit une occasion rêvée pour remporter un 24ème titre en Grand Chelem. Tenant du titre à New-York, Carlos Alcaraz semble être le plus à même de perturber le Serbe et empêcher celui qui retrouvera la place de numéro 1 mondial à l'issue du Majeur américain de décrocher une nouvelle quinzaine victorieuse. Les deux hommes devront attendre la finale avant de se retrouver. Il faudra ne pas faire de faux pas pour cela.