Tennis : Le public de l'US Open est-il le plus hostile ?

Quatrième tournoi du Grand Chelem, l'US Open est chaque année un immense rendez-vous pour les fans et pour les joueurs. Habitués au grand show à l'américaine, la barrière est parfois franchie lorsque l'enjeu sportif prend le pas. C'est le cas un peu partout mais c'est souvent à l'US Open qu'on entend des histoires parfois difficiles avec le public, comme cela a déjà été le cas lors de l'édition 2023.

Le monde du tennis est un peu particulier. Le public doit rester silencieux pour ne pas perturber les joueurs et rester immobile pendant les points. C'est un peu paradoxal avec ce qui se passe généralement aux Etats-Unis puisque les gens sont habitués au spectacle et paient pour ça. Pour certains, le public de l'US Open est le pire qui existe sur le circuit puisque certains sortent du court touchés par l'attitude d'un stade entier.

Un public énorme

Le fait que le stade Arthur-Ashe compte plus de 20 000 places joue forcément un rôle immense. Dans cette enceinte gigantesque, il est difficile de trouver sa place quand on n'est pas américain. L'année dernière, Serena Williams a été très fortement encouragée de ses trois matches pour sa dernière danse, parfois trop. Anett Kontaveit, son adversaire au deuxième tour et numéro 2 mondiale à l'époque, en a fait les frais et avait quitté le court en larmes. Bien sûr, ceux qui jouent à domicile en Grand Chelem sont toujours un peu avantagés, mais il faut bien dire l'US Open est un endroit à part.

Un public parfois trop dur ?

Il n'est pas si rare de voir un public s'emporter face à un joueur ou une joueuse. Si cela peut galvaniser, certains peuvent couler et être très touchés à la sortie du court comme c'était le cas lors du premier tour lundi entre Coco Gauff et l'Allemande Siegemund. La jeune Américaine de 19 ans fait rêver son public en ce moment et les tensions lors du match dues au temps pris par l'Allemande entre les points ont posé problème. Sifflée et huée pour son attitude, elle a fait part de sa frustration en conférence de presse. « Le public n’a eu aucun respect pour moi, aucun respect pour ma façon de jouer, pour la joueuse que je suis. Je n’ai jamais vu ça dans aucun autre pays » a-t-elle déclaré les larmes aux yeux.

