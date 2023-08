US Open : Le fiasco du tennis féminin français, à l'image de Caroline Garcia

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'US Open a débuté depuis lundi et malheureusement, le bilan du tennis féminin français est à déplorer. Sur les 7 Françaises engagées dans le grand tableau, 6 ont perdu d'entrée puisque seule Clara Burel a réussi à décrocher une victoire. C'est donc tout un symbole : quand Caroline Garcia est en grande difficulté, les autres le sont également.

On osait espérer un déclic cet été pour Caroline Garcia, elle qui avait ravi l'année dernière en enchaînant les victoires. Mais la Lyonnaise fait peine à voir en ce moment quand on voit le niveau auquel elle évolue, comme lors de son premier tour à l'US Open mardi face à la Chinoise Yafan Wang. D'ailleurs, elle a refusé de passer par la case conférence de presse, pourtant obligatoire.

Caroline Garcia en perdition

On a bien du mal à trouver du positif dans le tennis de Caroline Garcia en ce moment. Déjà sortie d'entrée à Washington, Montréal et Cincinnati, elle avait décidé d'aller à Cleveland à la dernière minute pour essayer de retrouver de la confiance. Mais rien n'y fait : elle a sombré au premier tour de l'US Open, là où elle avait disputé sa première demi-finale en Grand Chelem l'année dernière. Pourtant elle se voulait optimiste ces derniers temps malgré la spirale négative. Il va falloir changer quelque chose.

Une seule Française au deuxième tour

Le tennis féminin français a failli connaître un bilan catastrophique mais aussi historique. En effet, sur les 7 joueuses en lice, seule une seule a réussi à passer le premier tour. Et parmi les vaincues, elles ne sont que 2 à avoir gagné un set. Le rayon de soleil vient de Clara Burel, 62ème mondiale, qui était déjà présente au troisième tour l'an dernier. Mais que c'est dur en ce moment...

Lente descente aux enfers

Pas à l'aise depuis le début de l'année, Caroline Garcia plonge totalement depuis le début de la tournée américaine. Mentalement, elle doit être touchée au plus profond d'elle-même et il va peut-être falloir prendre une pause et réfléchir à la suite. Avec ce nouveau mauvais résultat, elle risque de sortir du top 10 mais surtout, elle rate encore une occasion de marquer des points pour tenter de défendre son titre au Masters.