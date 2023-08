Tennis : Garcia dos au mur, il faut retrouver le sourire !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours dans le top 10 mondial au moment d'aborder l'édition 2023 de l'US Open, Caroline Garcia ne réalise pas une saison à hauteur de ses ambitions. Ce mardi, elle entre en piste pour tenter de défendre les points de sa demi-finale de l'an dernier. Les dernières semaines n'ont pas été très convaincantes même si elle a tenté de retrouver la confiance en disputant le tournoi de Cleveland à la dernière minute la semaine dernière. Au premier tour, elle devra déjà être au niveau.

Lorsque l'on a découvert le tableau de Caroline Garcia après le tirage au sort, on pouvait penser qu'elle avait été plutôt bien lotie. Mais le nom de la qualifiée que la Française va devoir dominer fait un peu peur depuis la révélation. Il s'agit de Yafan Wang, 114ème mondiale mais en très grande forme depuis des mois. Attention, une nouvelle défaite d'entrée condamnerait pratiquement toutes ses chances de bien figurer jusqu'à la fin de la saison.

Dans le creux de la vague

Peut-être la meilleure joueuse de la deuxième moitié de l'année 2022, en tout cas celle qui a engrangé le plus de points durant cette période, Caroline Garcia n'a jamais réussi à retrouver le niveau qui était le sien cette année. Touchée psychologiquement par la situation, la Lyonnaise ne veut pas se laisser abattre en restant optimiste. « Depuis le début de l’année, j’avais énormément de craintes, pour mon classement notamment. Petit à petit, elles se sont toutes réalisées, et finalement je suis toujours là à jouer au tennis, c’est passé. Ma vie n’a pas changé pour autant » a-t-elle confié à RMC Sport .

La confiance, sa seule arme ?

Caroline Garcia joue un tennis basé sur la puissance et le service et elle n'a pas vraiment intégré une attitude moins risquée dans son tennis. La Française marche beaucoup à la confiance et en ce moment, elle a bien du mal. Néanmoins, elle n'a pas prévu de changer beaucoup de choses si l'on en croit ses déclarations. « Maintenant, je n’ai rien à perdre. Il faut que je me libère, que je joue mon tennis, que je joue mon match, ça va peut‐être payer cette semaine, peut‐être dans un mois, la semaine prochaine, mais il faut continuer à faire le travail avec la bonne attitude, et à un moment donné, les résultats suivront » affirme-t-elle.

Le premier tour piège

Face à une joueuse qui n'est même pas classée dans le top 100, on pourrait se dire que c'est une formalité. Oui, mais en 2023, rien n'est simple pour Caroline Garcia qui va en plus affronter Yafan Wang, joueuse chinoise de 29 ans qui en pleine confiance depuis des mois puisqu'elle a remporté 37 de ses 40 derniers matches, dont les 10 derniers avec un passage par les qualifications sans accroc. Garcia est prévenue, il va falloir jouer à son niveau.