Tennis : Djokovic écrase Nadal et Federer

Arnaud De Kanel

Au terme d'un immense bras de fer, Novak Djokovic a disposé de Carlos Alcaraz la semaine passée en finale à Cincinnati pour s'adjuger son 39ème titre en Masters 1000. Le Serbe continue d'étoffer son palmarès et de creuser l'écart sur Rafael Nadal et Roger Federer.

C'était le match de l'année. La semaine dernière, à Cincinnati, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz se sont retrouvés en finale du Masters 1000 américain et cet affrontement devient déjà un classique du tennis. Ce match entre les deux meilleurs tennismans actuels fera date dans l'histoire de ce sport. Jamais le Serbe n'a été aussi malmené par un gamin de 20 mais malgré ça, il s'en est une nouvelle fois sorti. Après 3h49 de combat, Djokovic s'est finalement imposé 5-7, 7-6 (9-7), 7-6 (7-4). Le 39ème sacre en Masters 1000 pour lui.

«C'est peut-être le match le plus compliqué que j’ai joué dans ma vie»

Carlos Alcaraz a donné du fil à retordre à Novak Djokovic. Le Serbe a même avoué qu'il s'agissait peut-être du « match le plus compliqué que j’ai joué dans ma vie . » C'est pour dire car il a pourtant affronté Roger Federer et Rafael Nadal à maintes et maintes reprises. Peut-être le match le plus compliqué donc mais certainement l'une de ses plus belles victoires, d'autant plus que ce nouveau sacre lui permet de creuser l'écart avec ses deux rivaux du Big Three . Il détient le record absolu de finales disputées en Masters 1000 mais également de titres. Avec sa victoire à Cincinnati, Djokovic porte son compteur à 39 sacres tandis que Nadal en compte 3 de moins et que Federer est à 11 longueurs du Serbe. L'écart continue de se creuser.

Tennis : Les Next Gen ATP Finals débarquent en Arabie saoudite https://t.co/GLTKc7chOY pic.twitter.com/YZIm6262Sl — le10sport (@le10sport) August 28, 2023

L'US Open pour poursuivre

Désormais, Novak Djokovic a rendez-vous avec l'US Open où il pourrait soulever un 24ème titre du Grand Chelem. Il en possède encore le record mais il devra de nouveau croiser la route du tenant du titre Carlos Alcaraz, l'homme qu'il vient de battre mais qui l'avait dominé à Wimbledon. Après avoir assis sa domination en Masters 1000, Djokovic peut clore les débats en Grand Chelem.