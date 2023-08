Tennis : Il vend la mèche pour la retraite de Djokovic

Baptiste Berkowicz

Fort de sa victoire impressionnante face à Carlos Alcaraz au Masters 1000 de Cincinnati au terme d'une finale mémorable, Novak Djokovic arrive à l'US Open avec le plein de confiance. Le Serbe est en quête d'un 24ème Grand Chelem à 36 ans. Daniil Medvedev a ironisé sur les performances et l'avenir de de l'actuel numéro 2 mondial qui repousse les limites du temps.

Longtemps dominé par le trio Federer-Nadal-Djokovic, le circuit voit le Serbe comme dernier véritable monstre. À 36 ans, l'actuel numéro 2 mondial n'en finit plus d'enchainer les performances exceptionnelles et montre une régularité hors du temps.

Mbappé a tranché pour le transfert de cette star du PSG https://t.co/ucOkIakzFo pic.twitter.com/QKXxoK8ahM — le10sport (@le10sport) August 26, 2023

« Je ne pense pas qu’il ira plus loin que 45 ans ou quelque chose comme ça »

En conférence de presse avant l'US Open, Daniil Medvedev a été interrogé sur la forme actuelle de l’homme aux 23 titres du Grand Chelem : « C’est formidable qu’il soit de retour ici. J’ai toujours dit que je voulais qu’il joue tous les tournois, même si en ce moment il semble super jeune, il y aura un moment, quand il aura peut‐être 45 ou 40 ans, où il va s’arrêter. Je pense que c’est la réalité (sourire). Je ne pense pas qu’il ira plus loin que 45 ans ou quelque chose comme ça. Donc, avant qu’il ne s’arrête, c’est formidable de le voir jouer dans tous les tournois. Il reste probablement le meilleur de tous les temps. C’est génial de pouvoir lui donner du fil à retordre. De même, il y a deux ans, j’ai réussi à jouer l’un des meilleurs matchs de ma vie contre lui, si ce n’est le meilleur (en finale de l’US Open 2021, ndlr). Je veux essayer de le refaire. Il fait partie de l’autre partie du tableau, alors on verra bien. »

Djokovic vise un 24ème Grand Chelem à l'US Open

Le dernier Grand Chelem de l’année, l’US Open, approche à grands pas et débutera le 28 août. Déjà vainqueur à trois reprises du Majeur américain, Novak Djokovic a l'occasion de remporter un 24ème titre en Grand Chelem. Tenant du titre à New-York, Carlos Alcaraz semble être le mieux armé pour mettre à mal l'actuel numéro 2 mondial. Daniil Medvedev, vainqueur en 2021, entend bien se mêler à la lutte.