Tennis : Djokovic peut trembler, il lui donne rendez-vous

Baptiste Berkowicz

Alors que Novak Djokovic fait de moins en moins face à son rival éternel Rafael Nadal, victimes de pépins physiques, le Serbe a trouvé en Carlos Alcaraz un concurrent de poids. L'actuel numéro 2 mondial retrouve en finale du Masters 1000 de Cincinnati celui qui l'avait dominé lors du dernier Wimbledon. Carlos Alcaraz a tenu à rassurer sur son état physique à l'heure d'affronter Novak Djokovic.

Novak Djokovic et Carlos Alcaraz ne se lâchent plus. Les deux hommes occupent actuellement les deux premières places mondiales à l'ATP et ont rendez-vous en finale du Masters 1000 de Cincinnati. Après leur duel épique à la dernière marche de Wimbledon le mois dernier, le Serbe et l'Espagnol entendent marquer leur territoire.

Tennis : Nadal résiste encore à Djokovic ! https://t.co/y7FXyoqifa pic.twitter.com/rXb2VUsdFM — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

«Les gens pensent peut‐être que je serai fatigué pour la finale, mais je me sens bien»

S’il n’a disputé que des matchs en trois sets depuis le début du Masters 1000 de Cincinnati et passé environ dix heures et demie sur le court, soit plus de cinq heures que Novak Djokovic, Carlos Alcaraz assure en conférence de presse ne pas ressentir de fatigue avant la finale tant attendue face au Serbe : « Je me sens bien. Les gens pensent peut‐être que je serai fatigué pour la finale, mais je me sens bien. Ce n’est pas grave si je joue trois sets ou des longs matches, je récupère bien grâce au travail de toute mon équipe. J’ai l’impression que je vais disputer mon premier match du tournoi. Je me sens super bien (sourire). »

L'US Open en ligne de mire pour Djokovic et Alcaraz

Le tournoi de Cincinnati fait partie des rendez-vous pour se préparer au grand évènement : l'US Open. Le Grand Chelem américain débutera le 28 août prochain. Deux hommes font offices de grands favoris : Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. L'Espagnol et le Serbe devront peut-être s'affronter à nouveau lors du Majeur afin de remporter le dernier Grand Chelem de l'année. Sur les trois premiers, Novak Djokovic en a remporté deux, Carlos Alcaraz un.