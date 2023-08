Tennis : Djokovic enchaîne, il jubile

Benjamin Labrousse

Après un énorme revers il y a un peu plus d’un mois en finale de Wimbledon face à Carlos Alcaraz, Novak Djokovic a retrouvé le sourire du côté de Cincinnati. Alors que la légende serbe pourrait conquérir un nouveau titre lors de ce tournoi américain, Djokovic s’est exprimé sur sa mentalité de champion.

Alors qu’il affrontera ce dimanche l’Allemand Alexander Zverev pour une place en finale du Masters de Cincinnati, Novak Djokovic rayonne du côté des Etats-Unis. Impérial lors de ses trois premiers matchs du tournoi américain avec des victoires face à Alejandro Davidovich Fokina, Gaël Monfils, puis face à Taylor Fritz, « Nole » semble retrouver des sensations après un mois sans avoir disputé la moindre rencontre.

«Je suis juste content d’être de retour»

Car depuis sa lourde défaite en finale de Wimbledon en juillet dernier face à Carlos Alcaraz, Novak Djokovic n’avait plus disputé le moindre tournoi. De retour aux Etats-Unis après deux ans d’absence en raison de sa situation vaccinale, le Serbe n’a pas caché son excitation à Cincinnati, mais avec également l’objectif de l’US Open bien en tête. « Je suis juste content d’être de retour. J’ai eu beaucoup de succès et gagné de nombreuses fois lors de ces événements Masters 1 000, tous. L’US Open est également le summum de la saison sur terrain dur. Je suis juste excité » , déclare ainsi le Serbe dans des propos relayés par WeLoveTennis .

«Je me suis senti plus à l’aise sur le terrain chaque jour»