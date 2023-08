Tennis : Djokovic provoque un scandale, il assume complètement

Alexis Brunet

Actuellement Novak Djokovic dispute le Masters 1000 de Cincinnati. Lors des deux dernières années, le Serbe était absent de la tournée nord-américaine, car il n'était pas vacciné contre le covid. Aujourd'hui les mesures se sont assouplies, et le Djoker peut donc participer aux différents tournois, néanmoins, il assume toujours son choix.

Novak Djokovic est en grande forme. Le Serbe s'est qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 de Cincinnati, en venant à bout de Taylor Fritz en deux sets, 6-0, 6-4. Il retrouvera l'Allemand Alexander Zverez, avant peut-être d'affronter Carlos Alcaraz en finale, si l'Espagnol se qualifie aussi. Le numéro un mondial sera confronté au Polonais Hubert Hurkacz pour une place en finale.

« Je n’ai aucun regret »

En 2020, Novak Djokovic s'était imposé en finale du Masters 1000 de Cincinnati face à Milos Raonic. Puis en 2021 et 2022, le Serbe n'avait même pas participé au tournoi américain. En pleine pandémie de covid, les États-Unis autorisaient à ce moment-là l'accès au pays, seulement aux personnes vaccinées contre le virus. Le natif de Belgrade avait fait le choix de ne pas se vacciner pour des raisons qui lui sont propres, et il n'avait donc pas pu s'aligner sur les tournois américains. Aujourd'hui les mesures ont été assouplies, et Nole peut donc jouer aux USA à nouveau, mais il a déclaré ne pas du tout regretter son choix, d'après des propos rapportés par We Love Tennis . « La raison pour laquelle je n’étais pas là depuis deux ans, je n’ai aucun regret à ce sujet. Je suis juste content d’être de retour. J’ai eu beaucoup de succès et gagné de nombreuses fois lors de ces événements Masters 1 000, tous. L’US Open est également le summum de la saison sur terrain dur. Je suis juste excité. »

Tennis : Nadal résiste encore à Djokovic ! https://t.co/y7FXyoqifa pic.twitter.com/rXb2VUsdFM — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

L'US Open en ligne de mire

L'objectif principal de Novak Djokovic n'est pas à proprement parler le Masters 1000 de Cincinnati. Le Serbe se prépare pour l'US Open qui débute le 28 août prochain. Cela sera l'occasion pour lui de remporter un 24ème titre du Grand Chelem, de creuser l'écart avec Rafael Nadal. S'il remporte le majeur américain, le Djoker aura alors gagné tous les Grand Chelem cette année, à l'exception de Wimbledon, où il a perdu en finale contre Carlos Alcaraz.