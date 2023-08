Tennis : Le top 20 en difficulté sur la tournée US, surprises à venir ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis quelque temps, le niveau du circuit ATP a légèrement baissé si l'on exclut les tout meilleurs du monde. En effet, beaucoup de joueurs arrivent à s'immiscer dans le top 10 pour une petite période avant de baisser de rythme et de redescendre doucement. La faute à un manque de régularité et peut-être un niveau global moins impressionnant qu'il y a dix ans, au moment où Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic écrasaient tout sur leur passage, forçant les autres à se mettre au diapason.

On ne peut pas dire que le niveau de jeu sur cette tournée américaine soit très impressionnant. Vainqueur à Toronto, son premier Masters 1000, Jannik Sinner a su profiter d'un tableau complètement dégagé pour s'imposer. A Cincinnati, les meilleurs joueurs du monde ont également du mal à tenir leur rang. Bien sûr, la saison est longue et certains commencent à ressentir une certaine fatigue. Mais sur les réseaux sociaux, les critiques commencent à fuser.

La moitié du top 10 en difficulté

A Toronto, la moitié du top 10 a été éliminée avant les huitièmes de finale, soit au bout de leur premier ou deuxième match. A Cincinnati, la tendance s'est poursuivie, ce qui témoigne que certains ont beaucoup de mal à répondre présent quand ça compte vraiment. Sur ces deux Masters 1000, Holger Rune, Casper Ruud, Andrey Rublev et Frances Tiafoe ont par exemple gagné deux matches à eux 4. Forcément, avant d'attaquer l'US Open, ce n'est pas un bon résultat.

Tennis : Djokovic toujours au top, il hallucine https://t.co/apZvvz1Psh pic.twitter.com/R6tmSaYv48 — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

Un niveau en baisse

Le tennis a traversé le temps et les époques avec les différents styles de jeu. Mais il faut bien avouer qu'avec les progrès humains concernant le physique, la tendance est aujourd'hui vers un tennis en puissance du fond de court en espérant faire craquer son adversaire le plus vite possible. Déjà critiqué par Toni Nadal il y a quelques années, le tennis actuel ressemble bien à ça. Il n'est donc pas surprenant de retrouver sur le trône un joueur qui varie tout le temps quel que soit le match.

Surprise à l'US Open ?

Le 4ème Grand Chelem de l'année se présente dans quelques jours seulement et certains ont du souci à se faire. Il y a quelques années, la WTA était très critiquée pour le même genre de situation. Ce léger déclin est peut-être aussi dû au fait que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic commencent à lâcher du terrain. En s'affrontant sur les plus grands courts du monde avec un niveau de jeu exceptionnel, ils ont quelque part forcé leurs adversaires à augmenter leur niveau eux aussi, causant parfois des blessures à l'image d'Andy Murray. Une chose est sûre : l'US Open s'annonce passionnant avec autant de surprises.