Tennis : Federer, Nadal et Djokovic au sommet, il révèle un secret

Baptiste Berkowicz

La domination totale du trio Federer-Nadal-Djokovic lors des vingt dernières années met une certaine pression sur la nouvelle génération. Les observateurs sont sans cesse à la recherche de leurs successeurs. Pour Julien Varlet, ancien joueur français, le circuit actuel souffre terriblement de la comparaison avec les trois champions notamment dans la capacité à faire évoluer leur jeu.

La balle jaune ne reverra peut-être plus jamais ça. Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal ont marqué à jamais l'Histoire du tennis. Les trois champions occupent le podium des joueurs les plus titrés de tous les temps.

«Je critique l’intelligence de jeu et les entraîneurs»

Julien Varlet, ancien joueur de tennis, a poussé un gros coup de gueule lors de l’émission « Sans Filet ». Il a critiqué certains des joueurs du Top 20 comme Andrey Rublev après son élimination dés son entrée au tournoi de Cincinnati contre Emil Ruusuvuori ou encore Félix Auger‐Aliassime battu par Adrian Mannarino. Selon le consultant, ces défaites sont principalement dues au manque de travail et au manque de variation dans le jeu : « Je ne critique pas l’entraînement, ni la technique de ces joueurs, mais je critique l’intelligence de jeu et les entraîneurs. Je me demande ce que ces gars travaillent à l’entrainement. Il n y a pas de service volé, ni de variations. Je trouve que tactiquement, en regardant les années précédentes, le tournoi de Cincinnati n’est pas terrible au niveau qualité » .

Djokovic-Nadal-Federer, une évolution de style de jeu unique