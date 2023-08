Cincinnati 2015 : Quand Roger Federer touchait du doigt la perfection

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Deuxième Masters 1000 de l'année, le tournoi de Cincinnati met aux prises les meilleurs joueurs du monde cette semaine. Dans l'histoire, un joueur a particulièrement dominé les débats puisque Roger Federer y est le recordman de victoires avec 7 titres entre 2005 et 2015. D'ailleurs, c'est à l'occasion de son dernier titre que le Suisse a vécu l'une des plus belles semaines de sa carrière lorsqu'il s'était totalement réinventé à une époque où il ne gagnait plus grand chose.

Pour beaucoup, Roger Federer est et restera le plus grand joueur de tennis de tous les temps. Il faut dire que le Suisse a marqué de son empreinte son sport, en particulier au milieu des années 2000 où sa domination était impressionnante. Son aura légendaire et sa classe lui ont beaucoup servi dans sa carrière, lui qui était également capable de faire ce qu'il veut sur le court. Comme lors de l'édition 2015 de Cincinnati, où il était tout simplement invincible.

Semaine parfaite, aucun break

C'est peut-être l'un des plus beaux parcours de Roger Federer en Masters 1000, surtout à cette période où il avait beaucoup de mal à s'exprimer ailleurs. Plus titré en Grand Chelem depuis Wimbledon 2012, le Suisse arrive cette semaine-là à la 3ème place mondiale et sort d'une finale très disputée à Londres face à Novak Djokovic. A Cincinnati, il ne commet aucune erreur sur son parcours : Bautista Agut, Anderson, Lopez et surtout Murray et Djokovic sont expédiés par le Suisse les uns après les autres, le tout sans concéder le moindre break. Il est très rare de réaliser une telle performance sur une semaine entière.

Nouvelle invention : le SABR

Si cette édition de Cincinnati est particulièrement restée dans les mémoires, c'est surtout parce qu'elle a vu la naissance d'un nouveau coup qui porte le nom de SABR : "Sneak Attack By Roger". Les fans l'ont surnommé ainsi puisque lors de tous ses matches, le Suisse s'amusait parfois à retourner le service de ses adversaires en prenant la balle en demi-volée, surprenant totalement le joueur de l'autre côté du filet. Le tout, évidemment, avec une réussite déconcertante qui méritait bien que l'on s'y repenche.

