Tombé à Wimbledon, Djokovic lâche un aveu surprenant

Alexis Brunet

Après sa victoire à Roland-Garros, Novak Djokovic se mettait à rêver du Grand Chelem calendaire. Le Serbe devait encore gagner Wimbledon et l'US Open. Cela tombait bien, car il était le grandissime favori du tournoi londonien. Malheureusement pour le Djoker, il s'est fait battre en finale par Carlos Alcaraz. Alors qu'il aurait pu être anéanti par cette défaite, Nole a affirmé s'en être remis en seulement un jour.

Novak Djokovic est un homme de titres et de records. Le Serbe l'a prouvé dernièrement lors de son triomphe à Roland-Garros. Avec sa victoire à Paris, le Djoker est tout bonnement devenu le joueur le plus titré de l'histoire du tennis en Grand Chelem. Avec 23 majeurs remportés, il a dépassé son rival de toujours Rafael Nadal. Mais après les Internationaux de France, le natif de Belgrade ne comptait pas s'arrêter en si bon chemin.

Le Grand Chelem calendaire était l'objectif de Djokovic

Avec sa victoire à Roland-Garros, Novak Djokovic avait déjà raflé deux majeurs cette saison, puisqu'il avait remporté plus tôt l'Open d'Australie. Le Serbe rêvait donc de remporter le Grand Chelem calendaire, c'est-à-dire gagner tous les majeurs lors de la même année. Un exploit possible pour un joueur de son talent, surtout qu'après Paris, il avait rendez-vous avec Londres et Wimbledon, qui était devenu son jardin ses dernières années. Malheureusement pour lui, Nole s'est fait battre par Carlos Alcaraz en finale, et ses rêves se sont envolés.

« Je m’en suis remis en un jour »