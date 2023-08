Tennis : Djokovic au sommet, il se lance un défi

Baptiste Berkowicz

La domination de Novak Djokovic ne fait plus de doute sur le circuit. Le Serbe est le joueur détenant le plus de Grands Chelems à son palmarès dans toute l'Histoire de la balle jaune. Daniil Medvedev ne s'est pas privé pour encenser l'actuel numéro 2 mondial notamment sur sa capacité à traverser les époques. Le Russe se verrait bien l'imiter.

Dans le trio Federer-Nadal-Djokovic, peu de personnes auraient misé sur le Serbe comme joueur possédant le plus grand nombre de Grands Chelems. La longévité et la capacité de l'actuel numéro 2 mondial à se remettre sans cesse en question en font de lui un joueur à part.

« Je suis sûr que lorsqu’il a commencé il y a 17 ans à gagner des tournois du Grand Chelem, tout était différent »

Alors que Daniil Medvedev s’était plaint de la qualité des balles après sa défaite en quart de finale contre Alex De Minaur au tournoi de Toronto, le Russe est revenu sur sa déclaration. Un temps d’adaptation est nécessaire pour apprivoiser les différents éléments de chaque tournoi, le vainqueur de l'US Open 2021 en a conscience : « Il faut s’adapter aux conditions. Vous savez, nous avons des gars comme Djokovic. Je suis sûr que lorsqu’il a commencé il y a 17 ans à gagner des tournois du Grand Chelem, tout était différent. Les courts, les balles et pourtant Novak gagnait toujours. Alors je n’ai plus qu’à m’adapter », a déclaré le Russe dans des propos relayés par WeLoveTennis .

Djokovic prêt à glaner un 24ème Grand Chelem ?

Lorsque Novak Djokovic s'aligne dans un tournoi, davantage encore en Grand Chelem, il semble impensable de ne pas l'ériger en favori. L'US Open débute le 28 août prochain et livrera son verdict le 10 septembre. La présence d'un certain Carlos Alcaraz, tenant du titre à New-York, pourrait bel et bien rebattre les cartes. Daniil Medvedev, très compétitif sur le dur américain, n'est pas à exclure dans les joueurs capables de semer le trouble.