Tennis : Le phénomène Alcaraz, véritable coup de pub pour le tennis

En débarquant sur le grand circuit très tôt, Carlos Alcaraz a connu un immense succès à un jeune âge. L'Espagnol n'est pas qu'une machine à gagner les matches et remporter les Grands Chelems, il est aussi devenu en très peu de temps le chouchou du public, qui voit bien en lui le digne successeur du Big 3, tant sur le plan tennistique que dans le cœur des fans.

Déjà très apprécié depuis qu'il a mis la main sur le trône du circuit ATP à la suite de son titre à l'US Open l'an dernier, Carlos Alcaraz a un peu plus marqué en remportant Wimbledon le mois dernier au nez et à la barbe de Novak Djokovic dans un combat homérique. Depuis l'effet Alcaraz prend un peu plus de place, lui qui fait des apparitions de plus en plus remarquées partout où il passe.

Un parfait ambassadeur

Il y a quelques années, beaucoup semblaient inquiets pour l'avenir du tennis une fois que le Big 3 aura terminé de martyriser de nombreuses générations de joueurs. Il faut dire qu'avec Carlos Alcaraz, on ne risque pas de s'ennuyer dans les années à venir tant il procure énormément de plaisir quand il joue. D'ailleurs, l'Espagnol ressent cet engouement de la part du public, comme il l'a expliqué à Toronto. « C'était une expérience incroyable de faire mes débuts ici, je me suis senti chez moi et j'ai vraiment apprécié l'atmosphère. C'est incroyable de recevoir autant d'affection de la part des gens. J'ai toujours dit que j'aimais que les gens aiment regarder le tennis et je suis très heureux de savoir que de plus en plus de gens deviennent fans de ce sport grâce à moi » a-t-il déclaré.

Un style de jeu qui plaît beaucoup

L'une des raisons pour lesquelles Carlos Alcaraz est très apprécié reste bien sûr la manière dont il joue au tennis. Le jeune Espagnol est capable de tout et fait un véritable show à chaque match. En plus d'être très talentueux, il a l'air de s'amuser et a cette réputation de bon gars. Forcément, le public est conquis. « J'ai 20 ans, c'est vraiment fou de réaliser que je peux contribuer à l'augmentation du nombre de fans de notre sport, et la vérité est que c'est quelque chose que je recherche dans chaque tournoi et qui me motive. Voir combien de personnes deviennent accros à ce sport grâce à mes matches est vraiment excitant et je pense que c'est parce que j'ai un style de jeu attrayant » poursuit-il.

Débuts difficiles

Engagé à Toronto pour sa première compétition officielle depuis Wimbledon, Carlos Alcaraz a déjà un peu souffert face à Ben Shelton pour son entrée en lice. Ensuite, il a dû batailler 3 sets pour sortir le finaliste de 2022, Hubert Hurkacz. L'Espagnol a encore besoin de prendre des repères pour devenir la forteresse imprenable que l'on a l'habitude de voir.