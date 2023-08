Tennis : Caroline Garcia pète les plombs, elle est au bout du rouleau

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Engagée cette semaine au WTA 1000 de Montréal, Caroline Garcia est toujours numéro 6 mondiale avant de devoir défendre une grande partie de ses points. La Française, pas forcément en grande forme depuis le début de l'année 2023, n'arrive pas à retrouver son meilleur niveau et s'expose aux difficultés. Au Canada, la solution n'a pas été trouvée et elle s'embourbe un peu plus dans les galères...

En difficulté à Wimbledon même si elle a plutôt bien joué si on considère qu'elle avait mal à l'épaule, Caroline Garcia n'a toujours pas décroché de victoire depuis. Largement dominée pour sa rentrée à Washington la semaine dernière, elle n'a pas su renverser la vapeur face à Marie Bouzkova dans la nuit de mardi à mercredi et la situation a dégénéré. L'implosion n'est pas loin...

Nouveau rendez-vous raté

Loin de réaliser une année catastrophique, le bilan de Caroline Garcia n'est tout de même pas digne d'une 6ème mondiale. La Lyonnaise enchaîne les déceptions dans les grands rendez-vous à l'image de son entrée en lice à Montréal où elle a encore perdu face à Bouzkova, une adversaire qui ne lui réussit vraiment pas. La semaine prochaine, elle sera la tenante du titre à Cincinnati et n'arrivera pas dans les meilleures conditions.

Pétage de plombs à la Benoît Paire, l'inquiétude grandit

Souvent confrontée aux problèmes de mental lorsqu'elle a du mal à jouer son meilleur tennis, Caroline Garcia n'a pas montré un visage serein lors de sa défaite. A la fin du premier set, elle a même pété les plombs en balançant plusieurs balles avec sa raquette, totalement frustrée. Alors qu'elle aurait pu se faire disqualifier, elle a finalement reçu un avertissement. Pas forcément habituée à ces gestes d'humeur, on peut sentir que ça ne va pas fort en ce moment.

Une chute à prévoir ?

19ème mondiale à la Race, Caroline Garcia ne réalise pas une année formidable et il faut peut-être s'attendre à une chute libre de son classement dans les semaines à venir. Au vu de son niveau actuel, elle aura bien du mal à défendre les points de son titre et de sa demi-finale à l'US Open. La saison sur gazon laissait penser qu'elle arriverait à revenir à son meilleur niveau, il faut bien avouer qu'il faudra patienter.