Tennis : Alcaraz favori à l'US Open ? Il a déjà sa petite idée

Alexis Poch - Journaliste

En s'imposant en finale de Wimbledon face à Novak Djokovic au terme d'un match incroyable, Carlos Alcaraz a impressionné le monde entier. Il faut dire que le précédent affrontement avait déçu un grand nombre de fans, quand le jeune Espagnol avait craqué sous la pression du rendez-vous en demi-finales de Roland-Garros. Numéro 1 mondial, Alcaraz défendra dans trois semaines son titre à l'US Open et pour beaucoup, il a déjà pris l'avantage par rapport à ses adversaires, à commencer par le Serbe.

La finale de Wimbledon avait quand même des airs de passage de témoin entre Novak Djokovic, sur le point de prendre tous les records du tennis, et Carlos Alcaraz, celui qui devrait dominer après la retraite de ce dernier. A 36 ans, le Serbe reste toujours aussi fort mais il a dû plier le genou face au jeune Espagnol, une tendance qui pourrait se poursuivre sur les autres surfaces. Mais attention, les légendes ne meurent jamais.

Djokovic à bout de force

Pas aussi physiquement qu'il ne l'était il y a dix ans, Novak Djokovic gagne la majeure partie de ses matches grâce à l'emprise mentale qu'il a sur ses adversaires. D'ailleurs, il aurait pu s'imposer à Wimbledon de cette façon puisque Carlos Alcaraz a eu beaucoup de mal à entrer dans sa partie et il a laissé échapper le quatrième set alors qu'il était en position de force. A ce stade de sa carrière, le Serbe privilégie forcément les Grands Chelems, à tel point qu'il joue peu en dehors de ces tournois. Dès sa défaite en finale, il a annoncé son forfait pour Toronto et ne jouera que Cincinnati avant son voyage à New York.

Favori à l'US ? Attention

En remportant Wimbledon, Carlos Alcaraz a un peu plus solidifié son statut de favori pour le prochain US Open. Si aucun joueur n'a réussi à conserver son titre à New York depuis Federer en 2008, le jeune Espagnol semble bien parti. Mais il ne pourra pas tout gagner dans sa carrière. « Il serait très injuste d’exclure d’ores et déjà Djokovic. On pourrait dire que la victoire d’Alcaraz à Wimbledon marque le début d’une nouvelle ère. Mais Novak a remporté 2 des 3 Chelems cette année et était à quelques points de remporter le 3ème » a jugé Andy Murray.

Des repères à prendre

En l'absence de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz aura l'occasion de marquer de gros points avant de venir défendre son titre à New York. Le numéro 1 mondial n'a jamais vraiment bien performé à cette période de l'année et lors de sa conférence de presse à Toronto, où il affrontera Ben Shelton ou Zapata Miralles pour son entrée en lice, il a été frappé par l'accueil reçu par les fans, quasiment un mois après son exploit de Wimbledon. Et s'il continuait sur son petit nuage ?