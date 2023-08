L'improbable aveu de Federer sur sa retraite

Alexis Brunet

Depuis 2022, les fans de tennis n'ont plus la chance d'admirer Roger Federer sur les courts. Le Suisse a pris sa retraite à 40 ans, après une carrière au cours de laquelle il aura remporté pas moins de 20 Grand Chelem. Bien que le tennis soit toute la vie du Maestro, il fallait bien que cela s'arrête un jour, et avec du recul ce dernier a même avoué avoir été soulagé de prendre sa retraite.

Au sein de l'emblématique Big 3, il n'y a que Novak Djokovic qui est encore sur les courts. Le Serbe est en très grande forme, même à 36 ans, et il a sûrement encore quelques années dans la raquette. Cela semble plus compliqué pour Rafael Nadal, qui va tenter un hypothétique retour pour une dernière année sur le circuit en 2024. Après cela, il rejoindra la légende Roger Federer, qui lui est à la retraite depuis 2022, après une très longue carrière.

Federer a craint sa vie après le tennis

Pour le New-York Times , Roger Federer est revenu sur le moment où il a mis un terme à sa carrière. Le Suisse a avoué avoir appréhendé cet instant. « J'ai toujours l'impression d'avoir atteint un point culminant, puis d'être passé à autre chose. Je ne savais pas comment j'allais encaisser la vie sans le jeu, la vie sans les fans et la vie sans le programme qui a dominé ma vie pendant 25 ans. Pendant longtemps, j'ai essayé de revenir en arrière, de me donner une dernière chance et de quitter le jeu d'une manière saine, mais ce n'était tout simplement pas faisable. Mais le bon/mauvais côté du Covid et de mon opération du genou, c'est que tout a commencé à ralentir au cours des trois dernières années, donc ce n'est pas comme si j'avais joué 100 matchs et que boum, c'était fini. »

« J'ai été soulagé et heureux de prendre ma retraite »