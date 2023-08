Tennis : Le mental au tennis, un aspect important peu évoqué

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis quelques années, la santé mentale est un sujet qui commence à être évoqué dans le monde du sport. Dans le tennis, ils sont plusieurs à s'être exprimés sur le sujet. Si l'on pouvait croire que la vie de tennisman professionnel était une vie de rêve, la question se pose depuis l'affaire Naomi Osaka en 2021. Nick Kyrgios a aussi connu une période difficile, tout comme Matteo Berrettini il y a peu.

C'est un sujet tabou dont on parle énormément depuis quelque temps maintenant, surtout dans le sport. Les histoires de dépression sont assez nombreuses et concernent parfois les meilleurs joueurs du monde. On dit souvent que le mental dans le tennis est la partie la plus difficile à maîtriser et ces exemples le prouvent bien. Quand les résultats ne vont pas, il est bien difficile de garder le cap.

Nouveau burn out

Absent du circuit il y a quelques mois à cause des blessures, Matteo Berrettini est redescendu au classement et a connu des moments très difficiles. Pour son retour à la compétition à Stuttgart en juin dernier, il quittait même le court en larmes avant de se ressaisir à Wimbledon et atteindre les huitièmes de finale. « Oui, j'ai eu une période d'obscurité psychologique, très lié au fait de ne pas pouvoir concourir. Parce qu'après tout, même lorsque je me sens épuisé, c'est l'une des choses qui me rendent vivant. Le fait de ne pas pouvoir le faire, à des dates importantes, m'a fait connaître l'obscurité. Et l'obscurité semble ne pas avoir de fin, elle semble vous engloutir parce qu'au lieu de rester immobile et de vous reposer, vous vous enfoncez dans un abîme » a commenté récemment l'Italien, ancien finaliste à Wimbledon.

Une pression difficile à gérer

S'il existe beaucoup de raisons différentes pour connaître la dépression, beaucoup sont liées à la pression ressentie à chaque instant. En 2021, à Roland-Garros, Naomi Osaka a lancé les hostilités en refusant de participer aux conférences de presse, obligatoires, en évoquant sa santé mentale. Contrainte de déclarer forfait, la polémique avait été initiée. L'actuelle numéro 1 mondiale Iga Swiatek a aussi évoqué un côté mental important et elle a pris une préparatrice mentale pour l'accompagner partout où elle va.

Un aspect primordial

Comme Iga Swiatek, ils sont nombreux à privilégier le côté mental du tennis, devenu primordial. Face à la pression des réseaux sociaux, c'est forcément devenu plus difficile de garder son calme. D'ailleurs, cette année, le tennis a innové en matière de technologie pour venir en aide aux joueurs. A Roland-Garros en juin dernier, les réseaux sociaux des joueurs étaient protégés par un algorithme pour bloquer les messages négatifs.