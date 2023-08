Tennis : Alcaraz sur le toit du monde, il n'arrive toujours pas à y croire

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En remportant Wimbledon, empêchant Novak Djokovic d'aller chercher un nouveau record, Carlos Alcaraz a réussi une performance XXL qui prouve bien qu'il a le potentiel pour devenir une légende du tennis. Le jeune Espagnol n'a que 20 ans et pourtant il étonne déjà avec un niveau hors du commun dans les grands rendez-vous. Pour un joueur qui n'était même pas dans le top 100 début 2021, tout s'est enchaîné très vite, parfois trop vite.

A son jeune âge, Carlos Alcaraz possède un palmarès déjà très fourni. Il aurait eu toutes les raisons du monde de ressentir une certaine pression impossible à gérer et de craquer. Au lieu de ça, il continue à asseoir sa domination sur le tennis et pourrait bien devenir l'un des plus grands champions. D'ailleurs, quand il est sur le terrain, il paraît tellement à l'aise qu'il donne l'impression de s'amuser.

D'immenses succès

En débarquant très tôt sur le circuit ATP, Carlos Alcaraz a connu une ascension fulgurante qui l'a mené vers la place de numéro 1 mondial et un titre en Grand Chelem à seulement 19 ans. Avec Wimbledon dans sa besace, il a même l'occasion de dépasser les temps de passage d'un certain Rafael Nadal, qui a lui aussi commencé à gagner à 19 ans. Et pour l'Espagnol, c'est surtout ce titre à Londres qui reste en mémoire tant le match a été incroyable. « J’ai le trophée de Wimbledon dans mon salon, donc chaque fois que je déjeune ou dîne avec ma famille, je me souviens de ce titre. C’est quelque chose que je ne veux pas oublier. Je n’ai eu qu’une semaine pour réaliser. Au final, cela ne fait pas beaucoup de temps. Je pense qu’il en fallait un peu plus parce que c’est fou ce qu’il s’est passé » a-t-il confié lors de sa première conférence de presse à Toronto.

Une pression constante totalement effacée

En arrivant à Toronto, Carlos Alcaraz sera favori même s'il n'a jamais vraiment bien joué à cette période. Dans quelques semaines, il devra défendre son titre à l'US Open, un moment forcément important dans sa carrière s'il veut poursuivre sa progression. Sous pression par Novak Djokovic, il a fini par le faire exploser à Wimbledon, et ce en prenant un énorme plaisir sur le court.

Vers un immense défi

Dans quelques semaines, Carlos Alcaraz tentera de réaliser ce que personne n'a fait depuis Roger Federer. En effet, depuis les 5 titres consécutifs du Suisse entre 2003 et 2008, personne n'a jamais réussi à conserver son titre à New York. Ces dernières années, c'est le Grand Chelem qui réussit le moins bien aux membres du Big 3 puisque plusieurs joueurs ont réussi à s'imposer là-bas.