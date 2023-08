Tennis : C’est fini pour Djokovic et Nadal, il va tout rafler

Baptiste Berkowicz

Grâce à sa victoire en finale de Wimbledon face à Novak Djokovic, Carlos Alcaraz a décroché son deuxième Grand Chelem à seulement 20 ans. Le prodige fait l'unanimité sur la domination qui va être la sienne sur le circuit. Martinez Cascales, un des adjoints de l'Espagnol, n'a pas caché la crainte que son poulain inspire à ses adversaires.

Le phénomène Carlos Alcaraz n'en finit plus d'impressionner. Tout juste sacré à Wimbledon, le prodige espagnol s'avance vers l'US Open en tant que grandissime favori après son titre de l'an passé. Sa puissance s'exprime pour le mieux sur la surface américaine et lui permet d'être naturellement érigé en tant qu'homme à abattre lors du prochain Grand Chelem américain.

À l'approche du Masters 1000 de Toronto, Martinez Cascales, un des adjoints de Juan Carlos Ferrero, accompagne Carlos Alcaraz. Il s’est exprimé au média espagnol El Espanol sur la période très spéciale que son poulain est entrain de vivre et notamment sur le fait d’être déjà un leader affirmé du tennis mondial : « Il a déjà grandi là où il devait grandir et il lui est difficile de grandir davantage. Il est le numéro un, il est le favori de tous les tournois … Il le prend bien. Tout le monde veut battre Alcaraz, même si ce ne sera facile pour personne. Les gens ont déjà du respect pour lui et pour le battre, il faut jouer un grand match car son niveau moyen est assez élevé ».

Djokovic prêt à concurrencer Alcaraz pour l'US Open

Le dernier Grand Chelem de l’année, l’US Open, approche à grands pas. Il commencera le 28 août et livrera son verdict le 10 septembre. Tenant du titre et sacré tout récemment à Wimbledon avec une victoire marquante en finale contre Novak Djokovic, Carlos Alcaraz aura un statut tout particulier à assumer à New‐York. Revanchard de sa finale perdue lors du Grand Chelem londonien, le Serbe entend bien donner du fil à retordre à l'actuel numéro 1 mondial.