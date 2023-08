Tennis : Federer, Nadal et Djokovic au sommet, il hallucine totalement

Baptiste Berkowicz

Alors que Rafael Nadal et Novak Djokovic sont toujours dans le circuit, la troisième légende du trio a décidé de déposer sa raquette il y a maintenant de nombreux mois en la personne de Roger Federer. L'ancien coach du Suisse, Severin Lüthi, ne s'est pas priver de rappeler le caractère exceptionnel des performances de ces trois joueurs.

L’automne dernier, un chapitre de 15 ans s’est terminé. Roger Federer a décidé de poser définitivement sa raquette à l'issue d'un ultime double lors de la Laver Cup. Une page qui s'est tournée dans l'Histoire du tennis mais la marque laissée par le Suisse restera indélébile.

«Lorsque Sampras avait remporté 14 titres du Grand Chelem, j’ai dit : Personne n’y arrivera plus jamais !»

Severin Lüthi, ancien entraineur de Federer, garde toujours un œil sur le circuit et ses nouvelles stars comme Alcaraz. Mais lorsque Blick l’interroge sur le futur du jeune Espagnol, Lüthi confie avec humour ne pas être un très bon parieur : « Je suppose que je me suis trompé sur la plupart des prédictions que j’ai faites dans ma vie. Je m’en souviens encore : lorsque Pete Sampras avait remporté 14 titres du Grand Chelem, j’ai dit : « Personne n’y arrivera plus jamais ! Maintenant, nous avons déjà trois joueurs qui ont 20 victoires ou plus en Grand Chelem. Et ce n’est pas comme si 250 ans s’étaient écoulés depuis que j’avais fait ma déclaration (rires). »

Djokovic en quête d'un 24ème Grand Chelem

Le 28 août prochain se déroulera le dernier Grand Chelem de l'année : l'US Open. Une nouvelle occasion pour Novak Djokovic de conquérir un nouveau Grand Chelem. Le Serbe devra notamment faire face à un certain Carlos Alcaraz. D'ordinaire favori, la présence du prodige espagnol rebat les cartes pour l'actuel numéro 2 mondial. Tenant du titre à l'US Open, Carlos Alcaraz pourrait bien rendre un service à Rafael Nadal et empêcher Novak Djokovic d'aller décrocher un 24ème titre en Grand Chelem.