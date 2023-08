Tennis : Surprise, Federer se lâche sur Nadal…et oublie Djokovic

Baptiste Berkowicz

Bien que Roger Federer ait décidé de poser la raquette depuis de nombreux mois, le Suisse continue de faire l'actualité. Ses deux autres rivaux historiques, Rafael Nadal et Novak Djokovic, sont toujours dans le circuit bien que l'Espagnol enchaine les pépins physiques. Roger Federer a avoué que c'était Rafael Nadal qui lui avait posé le plus de problèmes et n'a pas mentionné le champion serbe.

Federer, Djokovic et Nadal sont les plus grandes stars du tennis depuis des décennies. Le « Big 3 » a terrorisé tous les adversaires qui croisaient leur route, mais c’est entre eux qu’il y a la plus grosse rivalité. Federer a pris sa retraite en 2022 en jouant un match d’adieu en double à la Laver Cup.

«L’adversaire contre qui j’ai eu le plus de difficulté, je dirais Nadal»

Federer a récemment parlé de Rafael Nadal alors qu’il était à New York dans le cadre d’une vidéo pour son équipementier Uniqlo : « Si je dois désigner l’adversaire contre qui j’ai eu le plus de difficulté au cours de ma carrière, je dirais Rafael Nadal, surtout à cause de son lift de gaucher. Oui, j’ai aussi pensé à raccrocher la raquette à certains moments de ma carrière parce que perdre est vraiment frustrant ». Novak Djokovic n'est donc pas cité par le Suisse et n'appréciera sans doute pas le message.

Djokovic a l'occasion de distancer Nadal lors de l'US Open

Lorsque Novak Djokovic s'aligne sur un tournoi, davantage encore en Grand Chelem, il semble impensable de ne pas le mettre parmi les favoris. Néanmoins, l'ascension de Carlos Alcaraz rebat les cartes. Le prodige espagnol, tenant du titre à l'US Open, voit sa puissance s'exprimer à merveille sur la surface américaine. Revanchard de sa finale perdue à Wimbledon, Novak Djokovic entend bien donner du fil à retordre à l'actuel numéro 1 mondial.