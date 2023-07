Tennis : Alcaraz surclasse Djokovic, une légende annonce la couleur

Baptiste Berkowicz

Auréolé de son deuxième Grand Chelem après une finale dantesque face à Novak Djokovic, Carlos Alcaraz n'en finit plus d'impressionner. Tenant du titre à l'US Open, le prodige de 20 ans voit la pression s'intensifier sur ses épaules à l'heure des pronostics pour le Grand Chelem américain. Boris Becker s'interroge sur le nouveau statut de l'Espagnol.

Carlos Alcaraz marque les esprits. Fort de victoire finale à Wimbledon, le prodige espagnol s'avance vers l'US Open en tant que grandissime favori après son titre de l'an passé. Sur une surface qui lui convient parfaitement, le joueur de 20 ans aura à coeur de reproduire la performance majuscule de 2022.

Tennis : Dans les vestiaires, il tombe sous le charme d’Alcaraz https://t.co/PBV0VmLVOK pic.twitter.com/DzgQmdlhis — le10sport (@le10sport) July 22, 2023

«C’est un rôle complètement différent»

Le dernier Grand Chelem de l’année, l’US Open, approche déjà à grands pas. Il commencera dans un peu plus d’un mois, le 28 août, et livrera son verdict le 10 septembre. Tenant du titre et sacré tout récemment à Wimbledon avec une victoire marquante en finale contre Novak Djokovic, Carlos Alcaraz aura un statut tout particulier à assumer à New‐York, comme le souligne Boris Becker au cours du podcast d’Eurosport Allemagne, « Das Gelbe vom Ball » : « Alcaraz passe du chasseur au chassé. Je le vois comme le favori de l’US Open, ce n’est plus Djokovic. Mais qu’est‐ce que cela fait à un joueur de 20 ans ? C’est un rôle complètement différent, une difficulté complètement différente. »

Djokovic et Alcaraz, duel à distance à venir

Lorsque Novak Djokovic s'aligne sur un tournoi, davantage encore en Grand Chelem, il semble impensable de ne pas le mettre parmi les favoris. Néanmoins, l'ascension de Carlos Alcaraz rebat les cartes. Le prodige espagnol, tenant du titre à l'US Open, voit sa puissance s'exprimer à merveille sur la surface américaine. Revanchard de sa finale perdue à Wimbledon, Novak Djokovic entend bien donner du fil à retordre à l'actuel numéro 1 mondial.