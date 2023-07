Elle annonce du lourd pour Djokovic, Alcaraz peut enrager

Baptiste Berkowicz

Malgré sa récente défaite en finale de Wimbledon face à Carlos Alcaraz, Novak Djokovic possède toujours son statut de joueur ayant le plus de Grand Chelem de tous les temps à son palmarès. Avec 23 titres, le Serbe n'est pas encore rassasié, et il n'entend pas poser la raquette de si tôt. Selon l'ancienne numéro 1 de doubles, Pam Shriver, Djokovic n’est pas du tout prêt à passer le relais.

La bataille entre Djokovic et Alcaraz ne fait que commencer. La dernière finale de Wimbledon a vu les deux hommes se livrer une bataille dantesque qui a fini à l'avantage de l'Espagnol. Et le Serbe ne prévoit pas d'en finir avec la balle jaune de si tôt.

« Djokovic n'est pas prêt à donner la place aux jeunes joueurs »

Ancien numéro 1 mondial de doubles, Pam Shriver, est revenue sur la retraite à venir de Novak Djokovic. Ces derniers temps, les rumeurs vont bon train concernant un potentiel arrêt du Serbe. Ses parents se sont notamment exprimés pour dire qu’une retraite ne les dérangeraient pas. Pam Shriver, de son côté, n’est pas de cet avis. L’heure de la retraite n’a pas encore sonné pour la légende : « Je pense que Novak prend une place immense dans la tête des autres concurrents et je pense qu’il joue de ça magnifiquement. Il joue au jeu de l’esprit pendant les conférences de presse avec des petites déclarations comme « la défaite à Wimbledon, ça ne passe toujours pas ». Ce qui signifie qu’il n’est pas prêt à passer le relais, pas prêt à donner la place aux jeunes joueurs »

Djokovic, l'US Open en ligne de mire

Le 28 août prochain se déroulera le dernier Grand Chelem de l'année : l'US Open. Une nouvelle occasion pour Novak Djokovic de conquérir un nouveau Grand Chelem. Le Serbe devra notamment faire face à un certain Carlos Alcaraz. D'ordinaire favori, la présence du prodige espagnol rebat les cartes pour l'actuel numéro 2 mondial. Tenant du titre à l'US Open, Carlos Alcaraz pourrait bien rendre un service à Rafael Nadal et empêcher Novak Djokovic d'aller décrocher un 24ème titre en Grand Chelem.