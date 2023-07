Tennis : Djokovic, Nadal... L'avertissement lancé à Alcaraz

Baptiste Berkowicz

Alors que Carlos Alcaraz enflamme la planète tennis ces dernières semaines notamment grâce à son succès à Wimbledon face à Novak Djokovic, certains souhaitent nuancer l'ascension du prodige espagnol. C'est le cas de l'ancien numéro 1 mondial, Jimmy Connors, qui ne s'est pas fait prier pour remettre le joueur de 20 ans à sa place.

Novak Djokovic est devenu, en remportant Roland-Garros en juin dernier, le joueur détenant le plus de Grands Chelems de tous les temps. Oui mais voilà, la nouvelle génération, incarnée par le phénomène Carlos Alcaraz, entend bien bousculer la hiérarchie.

«Tant que Rafael Nadal et Novak Djokovic joueront, il n’y aura pas de changement d’ère »

Dans son podcast « Advantage Connors », Jimmy Connors a tenu à relativiser l’impact de la victoire de Carlos Alcaraz contre Novak Djokovic à Wimbledon. Pour l’octuple lauréat en Grand Chelem, il faut attendre avant de parler de changement d’ère : « Il arrive un moment où beaucoup de gens pensent que Djokovic en a assez. Pour moi, c’est de la foutaise. Ils pensent qu’il en a peut‐être assez et qu’il est temps que quelqu’un d’autre prenne la relève. Je vois les choses différemment, je leur dis : ‘Tuez‐le’. Tant que Rafael Nadal et Novak Djokovic joueront, il n’y aura pas de changement d’ère ».

Djokovic et Alcaraz ont déjà rendez-vous à l'US Open

Carlos Alcaraz est parvenu à remporter son deuxième Grand Chelem en battant Novak Djokovic en finale à Wimbledon. Le premier succès en Majeur de l'Espagnol avait eu lieu à l'issue de l'US Open 2022. À l'heure où une nouvelle édition du Grand Chelem américain approche, l'actuel numéro 1 mondial est élevé au rang de favori. Le tenant du titre devra faire face entre autre à un certain Novak Djokovic. Le Serbe aura à coeur de prendre sa revanche suite à sa récente défaite. L'homme au 23 Majeurs entend bien donner du fil à retordre à Carlos Alcaraz et aller décrocher un 24ème titre.